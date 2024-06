Blues In Villa 2024: tre giorni di musica di qualità per tutti i gusti

Lo storico Blues&Jazz Festival della provincia di Pordenone si moltiplica e si espande: 3 date a luglio tra jazz, rock, blues e suoni latineggianti

Riceviamo e pubblichiamo.

È sempre l’ora giusta per dell’ottimo blues.

Continua l’intensa stagione di eventi di Associazione Culturale Blues In Villa APS, che si appresta a inaugurare la 26a edizione del suo Festival omonimo.

L’Associazione, che ha da poco concluso con grande successo l’edizione pordenonese di Jazzinsieme, è pronta a dare il benvenuto al pubblico del suo festival storico, Blues In Villa – Blues&Jazz Festival, che quest’anno esce dalla sua sede originaria di Brugnera per sconfinare in provincia di Pordenone, nei comuni di San Quirino e Porcia, prima di rientrare al Parco di Villa Varda.

Ritmi latini, invece, venerdì 12 luglio nel centro storico di Porcia, quando alle 21:15 si esibirà la cantante Josmil Neris con il suo progetto ‘Quiero el Sur’, in cui l’artista racconta le proprie origini spagnole e afro caraibiche, ricercando la bellezza di quella musica che ancora oggi costituisce parte integrante di un prezioso bagaglio culturale.

Bolero, son, flamenco sono solo alcuni stili inclusi in questo ricco mosaico di ricordi, frammentati ma ben distinti, che rimandano alla peculiare impronta del popolo latinoamericano in centro/sud America e nel mondo.

Nel 2022, proprio in occasione di un concerto organizzato da Blues In Villa APS, Quiero el Sur è diventato un album live che potete ascoltare sulle piattaforme di streaming. Il concerto, a ingresso libero, si terrà presso Piazza L. Remigi nel centro storico di Porcia.

In caso di pioggia, l’evento si terrà presso il Parco di Villa Correre Dolfin.

Gran finale venerdì 26 luglio a partire dalle ore 20:00, con una serata indimenticabile a tutto blues e rock in quel di Brugnera. Il Parco di Villa Varda sarà infatti il palcoscenico di un doppio concerto da capogiro con opening act: sul palco il grande chitarrista americano Chris Cain, i toscani T.R.E.S. e il bluesman giuliano Franco Toro. Cresciuto a San Josè da genitori appassionati di musica, Chris Cain vede per la prima volta B. B. King a 3 anni, imbraccia la chitarra a 8 e non la molla più.

Proprio il Re si è espresso in ammirazione dello stile e delle capacità di Chris Cain, assieme a Joe Bonamassa, Robben Ford e molti altri: un vero e proprio attestato di stima da decine di colleghi illustri.

Roberto Luti, Simone Luti e Rolando Cappanera sono i T.R.E.S. Radio Express Service, e il palco è il loro habitat naturale da più di 30 anni. Nei loro concerti questi tre leggendari ‘fratelli in musica’ conosciuti in tutto il mondo fondono blues, rock, funk, psichedelia in un’esperienza esplosiva.

A scaldare l’atmosfera una colonna portante della scena Blues giuliana e italiana: Franco Toro. Da 40 anni sui palchi di mezza Europa, Toro studia il blues prebellico e il folk americano riproponendoli e rimescolandoli con personalità, scegliendo pezzi che abbiano la storia e la scintilla da far rivivere per il pubblico di oggi.

Ingresso intero € 15,00. Ingresso ridotto € 12,00.

Biglietti in vendita la sera e sul luogo dell’evento.

In caso di pioggia l’evento si terrà presso la Sala Congressi dell’Hotel Ca’Brugnera.

Blues In Villa – Blues&Jazz Festival 2024 è realizzato dall’Associazione Culturale Blues In Villa APS con la collaborazione ed il supporto di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, i Comuni di San Quirino, Porcia e Brugnera, e importanti partner privati quali OESSE, Ricci Group, Banca 360 FVG e Salvadori Arte.