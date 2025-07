Blue Tongue, Righini: Pronti ad attivare misure per allevatori Lazio

L’Assessore: ‘Debellare il diffondersi della malattia, e, soprattutto, far emergere i casi non segnalati’

Si è riunito questa mattina, nella sede della Regione Lazio, una riunione del Tavolo delle rappresentanze agricole, alla quale hanno preso parte l’Assessore all’Agricoltura e al Bilancio, Giancarlo Righini e i rappresentanti delle principali associazioni di agricoltori.

Fra gli argomenti trattati l’emergenza legata alla diffusione della Blue Tongue.

L’Assessore Righini ha dato la disponibilità ad attivare, fin da subito, misure straordinarie a sostegno del settore ovicaprino.

Tra queste l’attivazione di aiuti, in regime di de minimis, per indennizzare gli allevatori dai danni causati dalla diffusione della malattia e per lo smaltimento delle carcasse.

Per quest’ultima tematica si è ipotizzato, inoltre, di introdurre alcune semplificazioni procedurali per l’interramento delle carcasse degli ovini morti nei terreni aziendali, in sostituzione dello smaltimento oneroso.

Tale misura, da concertare con le competenti autorità sanitarie e le amministrazioni locali, in analogia a quanto già attivato in altre Regioni, potrebbe contribuire, insieme alle altre misure, a far emergere molti dei casi attualmente non segnalati.

Un ultimo provvedimento di possibile rapida attuazione è quello legato all’acquisto di riproduttrici ovicaprine femmine, misura che consentirebbe il ripristino del potenziale produttivo danneggiato dalla malattia.

Per quanto riguarda il tema legato alla vaccinazione, considerato che attualmente la vaccinazione degli animali è su base volontaria ed è a carico dell’allevatore, si è valutata l’ipotesi che questa possa essere in parte rimborsata, sempre attivando una misura in regime de minimis, con la compartecipazione regionale all’acquisto del vaccino.

Ciò si configurerebbe come un’azione con ricadute positive di più ampio respiro e limitare gli effetti della malattia.

L’Assessore Righini spiega: