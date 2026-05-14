Blue Economy, il mare del Lazio protagonista del Boat Days di Gaeta

Nell’area espositiva della Regione Lazio incontri tematici e tavoli di lavoro ‘Blue Innovation Lab’ con Sindaci, associazioni datoriali, imprese e università

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Regione Lazio è presente al ‘Boat Days on Board Blue Expo’, evento dedicato alla nautica e all’economia del mare organizzato da Consormare del Golfo e in programma dal 14 al 17 maggio nella piazza delle Capitanerie di Porto di Gaeta.

La Blue Economy al centro di un denso programma di conferenze e workshop che vedranno la partecipazione di Assessori, Consiglieri e Dirigenti della Regione Lazio, Lazio Innova, Provincia di Latina, ANCI, Capitaneria di Porto, Camera di Commercio Frosinone – Latina, Consorzio Industriale del Lazio, associazioni datoriali e Gruppi di azione locale, consorzi nautici, Lega Navale, Fondazione Caboto e ITS Accademy Caboto.

L’area espositiva regionale ospita incontri tematici, convegni e tavoli di lavoro con la partecipazione di istituzioni, associazioni e imprese.

In particolare, è sede del secondo ‘Laboratorio Blu’ dell’anno, un momento di confronto e di coprogettazione voluto dalla Regione Lazio e che riunisce amministratori, attività produttive, consorzi, centri di ricerca e università per condividere una strategia partecipata volta alla valorizzazione e allo sviluppo del litorale del Lazio.

Al ‘Blu Lab’, che inaugura la prima giornata della manifestazione, partecipano il presidente di Anci Lazio, Daniele Sinibaldi, e il direttore marittimo del Lazio, il Capitano di Vascello Cosimo Nicastro.

‘Un mare di opportunità: il Lazio per le imprese’ è il tema del convegno di venerdì 15 maggio, con inizio alle 16:30, che vedrà la partecipazione di Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione della Regione Lazio, con delega alla Blue Economy.

Durante l’incontro verranno illustrate le strategie e gli strumenti attivati in termini di contributi e agevolazioni al fine di sostenere l’intero sistema produttivo, comprese le attività legate alla filiera del mare e della nautica.

Interverranno il Presidente della Camera di Commercio Frosinone – Latina, Giovanni Acampora, e il Commissario del Consorzio industriale del Lazio, Raffaele Trequattrini.

Sabato 16 maggio, invece, con inizio alle 11:00, sempre nello stand della Regione Lazio, è in programma la tavola rotonda ‘Mare, Nautica e Formazione’ a cui parteciperanno Alessandro Calvi, Assessore al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica della Regione Lazio e Cosmo Mitrano, Presidente Commissione Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità e trasporti del Consiglio regionale del Lazio.

L’Assessore regionale Politiche del Mare, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alla Protezione Civile, Pasquale Ciacciarelli, sarà invece uno dei relatori dell’incontro successivo alle 16.30 dal titolo ‘I porti del Lazio tra Blue Route, pesca e sostenibilità: un modello vincente di sviluppo’.

Alle tavole rotonde parteciperà il presidente della Provincia di Latina, Federico Carnevale.

La Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, ha dichiarato: