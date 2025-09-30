Blitz interforze a Caivano, bilancio Polizia Metropolitana Napoli

Contrasto della criminalità organizzata e dell’illegalità

La Polizia Metropolitana di Napoli ha partecipato questa mattina, dalle prime ore dell’alba, alla vasta operazione ad “alto impatto” interforze a Caivano, insieme alla Squadra Mobile della Questura di Napoli, al Commissariato di Afragola, ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza, come da disposizioni impartite in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è tenuto ieri pomeriggio in Prefettura a Napoli, dopo la “stesa” dei giorni scorsi al Parco Verde di Caivano e la consegna di un proiettile al parroco della chiesa di San Paolo Apostolo durante la messa della domenica.

Questo il bilancio dell’operazione odierna della Polizia Metropolitana: 118 veicoli fermati, 140 persone identificate, 17 violazioni al Codice della Strada contestate di cui 6 veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa, una sanzione per guida senza patente, 3 patenti di guida ritirate e un veicolo con targa polacca è stato sanzionato con ritiro carta di circolazione.

Un’attenzione al contrasto della criminalità organizzata e dell’illegalità in senso più ampio su Caivano e il Parco Verde, in particolare, che non è mai venuta meno in questi anni.

Prova ne è il bilancio dell’attività degli agenti della Polizia Metropolitana di Napoli nell’ultimo biennio, 2023/2025, nell’ambito sempre di operazioni interforze.

Emergono numeri significativi: 1837 persone identificate, 1769 veicoli controllati, 41 veicoli sospesi dalla circolazione, 46 veicoli sequestrati, 6 veicoli sequestrati sorpresi ancora in circolazione, 24 veicoli senza assicurazione, 21 veicoli senza revisione, 20 persone fermate alla guida prive di patente, 30 persone a cui è stata ritirata la patente, 2 sequestri amministrativi per detenzione di stupefacenti.

Importanti anche i numeri sui controlli ambientali nell’ultimo biennio: 43 aziende controllate, 20 aziende sequestrate per violazioni al TUA – Testo Unico Ambiente, 3 diffide alla prosecuzione delle attività e 15 prescrizioni di Polizia giudiziaria.