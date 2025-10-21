‘Black Mountains’ al TeatroBasilica

In scena a Roma il 22 e 23 ottobre

Il 22 e 23 ottobre 2025 alle ore 21:00 al TeatroBasilica di Roma va in scena ‘Black Mountains’, nuova creazione del collettivo Teatro Ebasko, con ideazione, regia e drammaturgia di Simone Bevilacqua.

Con questo lavoro la compagnia prosegue la propria ricerca artistica sulle possibilità di dialogo tra corpo, suono e immagine, intrecciando la materia teatrale con dispositivi digitali e scenografie immersive.

‘Black Mountains’ nasce come un’esperienza sensoriale e visiva, in cui la costruzione sonora, la luce e lo spazio diventano elementi drammaturgici al pari della parola e del gesto.

Le scenografie digitali firmate da L4R, il sound design realizzato da Teatro Ebasko e Domenico Pizzulo, insieme al lavoro su costumi, oggetti e luci, delineano un paesaggio scenico fluido e suggestivo, dove realtà e astrazione si fondono in una dimensione poetica e inquieta.

Una produzione Teatro Ebasko APS [2024], realizzata con il sostegno di Regione Calabria, Comune di Melissa (KR) e Regione Emilia-Romagna.

Sinossi

‘Black Mountains’ intreccia mito, storia e memoria per raccontare il legame tra uomo e terra. Guidato da Mnemosine, dea della memoria, lo spettatore attraversa tre epoche: dalla fondazione mitica di Kroton al sangue versato nelle rivolte contadine del 1949, fino alla ferita ambientale lasciata dalla fabbrica Pertusola Sud.

Attraverso un linguaggio fisico e visivo, lo spettacolo interroga il pubblico su una domanda fondamentale: quando l’uomo ha iniziato a considerare la terra come un suo possesso? In un’epoca in cui la crisi ambientale ci costringe a ripensare il nostro rapporto con il pianeta.

TeatroBasilica e Gruppo della Creta

Il TeatroBasilica, nato nel 2019 e situato nel cuore di Roma in Piazza San Giovanni, si è imposto come punto di riferimento per il teatro contemporaneo, programmando nuove drammaturgie e accogliendo giovani compagnie accanto ad artisti affermati.

La direzione artistica è affidata ad Alessandro Di Murro e Daniela Giovanetti, con la consulenza artistica di Antonio Calenda.

Il Gruppo della Creta, compagnia under 35 riconosciuta dal Ministero della Cultura, dal 2019 affianca la direzione artistica nella gestione e nell’ideazione delle proposte del Basilica, trasformandolo in casa creativa dei propri progetti.

Negli anni, ha costruito produzioni originali che hanno trovato riconoscimento nazionale, come Pluto o il dono della fine del mondo, Finzioni e Beati Voi.

Con questa nuova produzione, il Gruppo della Creta si conferma una delle realtà più vitali e innovative della scena teatrale italiana, capace di coniugare riflessione politica, ironia e immaginazione scenica.

Informazioni

Il TeatroBasilica è diretto dall’attrice Daniela Giovanetti e dal regista Alessandro Di Murro. L’organizzazione è a cura del collettivo Gruppo della Creta e di un team di artisti e tecnici. Supervisione artistica di Antonio Calenda. Ulteriori info sul TeatroBasilica sono reperibili a questo link: https://www.teatrobasilica.com/chi-siamo

Dove siamo:

Piazza di Porta San Giovanni, 10

Roma

www.teatrobasilica.com

email: info@teatrobasilica.com

telefono: +39 392 9768519