‘Bioplastica e Comunità: impariamo a riciclare’ a Palazzo San Giacomo

Appuntamento il 5 dicembre in Sala Giunta

Domani, venerdì 5 dicembre, alle 10:30, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, si svolgerà l’evento conclusivo del progetto ‘Bioplastica e Comunità: impariamo a riciclare’, organizzato da ASIA Napoli e Assoutenti Campania, con il sostegno del Comune di Napoli, nell’ambito del Bando di Comunicazione Locale 2025 di Biorepack e ANCI.

Sono previsti gli interventi dell’Assessore al Verde e alla Salute del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada; dell’Assessore all’Istruzione e alla Famiglia del Comune di Napoli, Maura Striano; del Presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola; dell’Amministratore Unico di ASIA Napoli, Domenico Ruggiero; del Vicepresidente di Biorepack, Marco Centinari; della Direttrice di Assobioplastiche, Valentina Vignaroli, del Presidente nazionale di Assoutenti e responsabile del progetto, Gabriele Melluso; del Comandante del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Napoli, Pasquale Starace; della Professoressa di Scienze e Tecnologia dei materiali dell’Università Parthenope di Napoli, Ilenia Farina.

In Sala Giunta saranno presenti rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e ambientale, mentre all’esterno di Palazzo San Giacomo, in Piazza Municipio, sarà allestito un gazebo tematico con attività dedicate ai ragazzi e con la distribuzione di gadget e materiali informativi.

Parteciperanno inoltre 70 alunni delle scuole secondarie di primo grado , coinvolti durante il percorso educativo.