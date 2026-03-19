Biodiversità in Campania, nasce il Tavolo permanente regionale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Lo ha promosso, su impulso delle associazioni, l’Assessore alla Biodiversità e Tutela degli Animali della Regione Campania, Fiorella Zabatta, nel corso di una riunione a Palazzo Santa Lucia con WWF, Legambiente, LIPU, ASOIM, CEA che si occupano di salvaguardare le specie a rischio e di favorire la biodiversità.

L’Assessore Zabatta ha spiegato:

L’incontro è stato convocato al termine di una prima serie di sopralluoghi che ho effettuato – altri sono già in programma – per rendermi conto personalmente della situazione: ho visto zone umide e forestali, ecosistemi di rilevanza strategica per la conservazione della fauna e della flora.

Sono stata, tra l’altro, all’oasi Variconi e a quella delle Soglitelle, alla foresta di Cuma, al cratere Astroni. E posso dire con orgoglio che abbiamo in Campania un paradiso della biodiversità, riconosciuto anche a livello nazionale, che viene tutelato grazie ad associazioni come il WWF, la LIPU, Legambiente.

Il Tavolo rappresenterà uno strumento stabile di confronto per affrontare in maniera coordinata le tematiche legate alla conservazione della biodiversità, alla tutela degli habitat naturali e alla gestione sostenibile delle aree ad alto valore faunistico e sarà aperto a tutte le associazioni che si occupano stabilmente di questi temi: auspichiamo un’ampia partecipazione.