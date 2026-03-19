Biodiversità in Campania, nasce il Tavolo permanente regionale

Zabatta: ‘Apriamo alle associazioni per favorire fruizione e conoscenza delle nostre aree faunistiche’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.
Un tavolo permanente sulla biodiversità con l’obiettivo di rafforzare le azioni di tutela e valorizzazione degli ecosistemi di maggiore pregio faunistico del territorio.
Lo ha promosso, su impulso delle associazioni, l’Assessore alla Biodiversità e Tutela degli Animali della Regione Campania, Fiorella Zabatta, nel corso di una riunione a Palazzo Santa Lucia con WWF, Legambiente, LIPU, ASOIM, CEA che si occupano di salvaguardare le specie a rischio e di favorire la biodiversità.
L’Assessore Zabatta ha spiegato:
L’incontro è stato convocato al termine di una prima serie di sopralluoghi che ho effettuato – altri sono già in programma – per rendermi conto personalmente della situazione: ho visto zone umide e forestali, ecosistemi di rilevanza strategica per la conservazione della fauna e della flora.
Sono stata, tra l’altro, all’oasi Variconi e a quella delle Soglitelle, alla foresta di Cuma, al cratere Astroni. E posso dire con orgoglio che abbiamo in Campania un paradiso della biodiversità, riconosciuto anche a livello nazionale, che viene tutelato grazie ad associazioni come il WWF, la LIPU, Legambiente.
Il Tavolo rappresenterà uno strumento stabile di confronto per affrontare in maniera coordinata le tematiche legate alla conservazione della biodiversità, alla tutela degli habitat naturali e alla gestione sostenibile delle aree ad alto valore faunistico e sarà aperto a tutte le associazioni che si occupano stabilmente di questi temi: auspichiamo un’ampia partecipazione.
Tra le priorità che saranno al centro dei lavori del tavolo, l’Assessore Zabatta ha indicato:
la tutela degli habitat naturali e della fauna selvatica; la regolazione delle presenze e la fruizione sostenibile delle aree; il completamento degli interventi già avviati, come alcuni lotti delle aree forestali di Cuma; la valorizzazione delle aree attraverso forme di gestione partecipata; la pubblicazione di un bando regionale per l’affidamento della gestione a soggetti qualificati e associazioni di aree di rilevanza strategia per la biodiversità; il rafforzamento delle attività di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini.
Nel percorso di confronto sarà inoltre posta attenzione ai temi legati alla tutela della fauna, anche in relazione al calendario venatorio, in un’ottica di equilibrio tra conservazione degli ecosistemi e attività regolamentate.
Le associazioni presenti al tavolo hanno espresso apprezzamento per la scelta del Presidente Fico di istituire la delega specifica alla Biodiversità.