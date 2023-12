Bilancio regionale. Garavaglia: 28 mln per sostenere Piano Lombardia

Atto voluto dalla Maggioranza in Regione

Un emendamento volto a sostenere gli enti locali e tutti i soggetti attuatori dell’ambizioso Piano Lombardia quello presentato dal capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale, Christian Garavaglia e sottoscritto dai capigruppo di Maggioranza in Consiglio regionale.

L’emendamento, approvato in aula nel corso della discussione sul bilancio regionale, è finalizzato ad assicurare lo stanziamento per la copertura degli oneri finanziari a carico di Regione Lombardia per la realizzazione degli interventi previsti dal ‘Piano Lombardia’.

Molti di questi interventi, infatti, inizialmente previsti nel loro avvio, SAL e/o conclusione, a decorrere dal 2022/23, a causa della difficoltà di approvvigionamento delle materie prime dovuta al restringimento delle importazioni dai mercati esteri per la grave situazione delle guerre in corso e il conseguente rincaro dei costi dell’energia, del gas e del petrolio, nonché la grave situazione del mercato creditizio che non consente agli operatori economici del settore di ricorrere alla necessaria provvista finanziaria per sopperire all’aumento dei costi delle materie prime, avranno invece inizio o, comunque, conseguiranno i SAL intermedi o finali utili alla o più tranche del loro finanziamento, così come da cronoprogrammazione da loro aggiornata agli atti degli uffici regionali competenti, solo a partire dal 2024.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Christian Garavaglia, dichiara:

Le risorse, pari a euro € 28.328.147,33, sono pertanto finalizzate a garantire la compartecipazione di Regione Lombardia alla copertura delle spese di investimento dei soggetti beneficiari, coerentemente alle priorità programmatiche regionali in attuazione del Piano Lombardia.

L’emendamento consentirà così di aggiornare gli stanziamenti relativi all’ammortamento dei mutui e dei fondi di riserva utilizzati a copertura degli importi, consolidando il più rilevante piano di rilancio ed infrastrutturale nella storia della nostra Regione.

Piano che ha consentito a Comuni ed enti locali di rispondere e superare l’emergenza Covid, a cui la Lombardia ha risposto come sempre: con la cultura e lo spirito del fare, capaci di farci rialzare e assumere nuovamente il ruolo guida che ci compete.