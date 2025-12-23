Bilancio, Regimenti: Regione Lazio cambia passo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

È una Regione che cambia passo rispetto al passato e può guardare con più fiducia al futuro.

Al contempo è volto al sostegno all’economia con il calo della pressione fiscale per imprese e famiglie, l’attenzione ai Trasporti con 50 milioni di euro per la Metro C di Roma e gli investimenti del Piano di Coesione Regionale dal valore di 486 milioni di euro destinati ai nostri Comuni.

Il Bilancio Previsionale 2026/2028 e la legge di Stabilità approvati dal Consiglio regionale segnano una svolta importante per la nostra Regione: si tratta di un Bilancio responsabile, perché tiene i conti in ordine senza nuovi debiti e conferma una gestione economica efficace delle casse regionali.

Così Luisa Regimenti, Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali, all’Università della Regione Lazio.

L’Assessore conclude:

Il Bilancio si caratterizza anche per nuovi investimenti sui territori, compreso l’ambito della sicurezza, che vedrà complessivamente un investimento di oltre 12 milioni di euro in tre anni, oltre 4 milioni di euro solo nel 2026: saremo al fianco di Sindaci e cittadini con più risorse nella lotta al degrado, nel controllo del territorio e nel rilancio della Polizia locale, ambiti trascurati dalla precedente amministrazione di sinistra che grazie alla Giunta Rocca sono tornati ad essere una priorità.

Più fondi anche per i piccoli Comuni, con oltre 4 milioni di euro per il Piano triennale, e le Comunità montane e associazionismo comunale, un segnale di attenzione verso le aree interne che hanno bisogno del sostegno regionale per contrastare spopolamento e carenza di servizi.