Bilancio, Regimenti: Il Lazio riparte

Così Luisa Regimenti, Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale ed Enti locali della Regione Lazio.

Continua Regimenti:

Desidero in particolare ringraziare tutti i Consiglieri di maggioranza e in particolare la delegazione in Consiglio regionale di Forza Italia per lo straordinario risultato ottenuto sul fronte della sicurezza e del sostegno ai piccoli comuni.

Grazie a un ottimo gioco di squadra abbiamo ottenuto un milione e trecentomila euro in più per la sicurezza integrata, più risorse per la gestione corrente dei piccoli Comuni e le risorse per l’istituzione dell’Accademia di Polizia locale attesa dal lontano 2005.

Dopo anni di buio in cui il Bilancio aveva mortificato queste aree, ripartiamo da un’attenzione ai territori, che si manifesta con un aiuto concreto ai Sindaci e alle comunità locali, che beneficeranno anche del rilancio della Polizia locale e delle risorse per garantire un maggiore controllo del territorio.

Sicurezza e legalità sono precondizione per lo sviluppo economico: continueremo a lavorare nel 2024 per una Regione sempre più attenta a questi temi.