Bilancio Lazio, Rinaldi: Dopo anni assenteismo, attenzioni ai territori

Il bilancio di prevenzione 2024/2026 approvato dal Consiglio Regionale, dimostra la forza di squadra dell’Amministrazione Rocca.

Nessuno viene lasciato indietro, compresi i territori che da troppi anni aspettavano risposte importanti dalla Regione Lazio.

Per questo ringrazio il Presidente, Francesco Rocca e tutta la Giunta e in particolare ‘Assessore Giancarlo Righini per il grande lavoro svolto e per aver saputo recepire le molteplici richieste e aspettative.

Naturalmente, un grazie particolare a tutti i Consiglieri, al Presidente della Commissione bilancio, ai capigruppo dei gruppi politici e al Presidente del Consiglio regionale.