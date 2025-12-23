Bilancio, Ghera: Giunta Rocca conferma incremento fondi trasporto Roma

L’Assessore: Risorse salite da 240 a 260 milioni di euro, più 10mln per la Roma – Giardinetti e 50mln per la Metro C
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Il Bilancio approvato dalla Regione Lazio segna un passo significativo per il trasporto, come conferma l’aumento del fondo per il TPL di Roma Capitale salito da 240 a 260 milioni di euro grazie anche al maggiore importo che siamo riusciti ad ottenere dal Governo per il riparto nazionale.
A queste risorse vanno sommati i 10 milioni per la Roma – Giardinetti e i 50 milioni stanziati ieri per la metro C di Roma.
Lo dichiara l’Assessore ai Trasporti e Mobilità della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.