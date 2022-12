Bilancio Campania, Cirillo: Soddisfatto per approvazione finanziaria

Riceviamo e pubblichiamo.

Così il Consigliere regionale di +Europa Luigi Cirillo a margine dell’approvazione da parte del Consiglio regionale della manovra di Bilancio.

Spiega:

È in questa direzione che va la proposta per la salvaguardia delle specie di tartaruga marina che popolano il mare della Campania.

Si calcola che in tutta Italia ogni anno circa 10.000 tartarughe Caretta caretta muoiano a causa di catture accidentali, ingestione di plastica e traffico nautico.

L’emendamento approvato serve ad avviare una campagna di sensibilizzazione nei confronti della comunità di pescatori campana, con l’obiettivo di promuovere metodi di pesca non pericolosi per queste specie animali e prevede un finanziamento straordinario all’’Area marina protetta ‘Punta Campanella’, finalizzato alla riattivazione di un centro di primo soccorso per tartarughe in un contesto di eccellenza nella salvaguardia di questa specie attraverso uno stanziamento complessivo di 70.000 euro di cui 30.000 per le campagne di sensibilizzazione e 40.000 euro come contributo straordinario in favore dell’AMP ‘Punta Campanella’ per la riattivazione del centro di recupero tartarughe marine.