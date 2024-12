Bilancio, 3,2 mln a Minucciano (LU) per collegamento SR 445 – SP 51-59

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Tre milioni e 200mila euro sul bilancio triennale 2025/2027 e sull’annualità 2028 per adeguare la viabilità di collegamento tra SR 445 e SP 51-59.

Lo prevede un emendamento al bilancio regionale approvato oggi in Consiglio regionale.

Il Presidente Eugenio Giani, il Sindaco di Minucciano Nicola Poli e il Presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci hanno spiegato:

Il progetto complessivo punta a realizzare un bypass utile ed evitare l’isolamento di molte località in caso di calamità o interruzioni per maltempo di una delle due direttrici, fondamentale per alleggerire il traffico di mezzi pesanti a Minucciano, Pieve San Lorenzo e Casola Lunigiana.

Inoltre, strategico da un punto di vista dello sviluppo turistico della zona, in quanto metterà in collegamento diretto il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano ed il Parco Regionale delle Alpi Apuane, unendo alcune emergenze ambientali eccezionali come Monte Argegna e Lago di Gramolazzo Progetto importante, che prevediamo di completare entro il 2028.