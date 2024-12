Bilancio, 300 mila euro per lago di Pontecosi a Pieve Fosciana (LU)

L’intervento dovrebbe essere concluso entro la prossima estate

Contributo straordinario regionale di 300 mila euro per il Comune di Pieve Fosciana (LU) per sostenere le spese relative all’intervento di riqualificazione della sponda del lago di Pontecosi. Lo prevede un emendamento al bilancio regionale approvato oggi in Consiglio regionale.

L’intervento fa parte di un progetto più ampio di riqualificazione paesaggistica del lago e dei percorsi interni al paese, con attenzione all’implementazione della fruibilità per fini turistico-ricettivi anche tramite la realizzazione di una nuova area di sosta.

Il Presidente Eugenio Giani, il Consigliere regionale Mario Puppa ed il Sindaco di Pieve Fosciana Francesco Angelini hanno spiegato: