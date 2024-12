Bilancio, 1,1 mln per rinascita ex Fucini di San Vincenzo (LI)

Il Sindaco Riccucci ringrazia il Presidente Giani

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un milione e 100mila euro per la riqualificazione dell’ex edificio Fucini a San Vincenzo (LI).

È l’entità del contributo triennale della Regione contenuto nell’emendamento del presidente della giunta alla proposta di bilancio di previsione all’esame del Consiglio regionale.

I lavori consentiranno la trasformazione dell’immobile in un centro civico dotato spazi e servizi a beneficio dei cittadini, delle associazioni, dei turisti e dell’intera comunità.

Il Presidente Eugenio Giani esprime soddisfazione:

Con questo finanziamento possiamo sostenere il Comune di San Vincenzo in una operazione di restituzione alla comunità di un edificio capace di essere punto di riferimento sociale. Con la legge di bilancio puntiamo a promuovere la crescita, lo sviluppo e la valorizzazione dei territori, nonché a cofinanziare interventi nei piccoli Comuni, che spesso necessitano di integrazioni a causa dell’aumento dei costi di esecuzione.

Il Sindaco Paolo Riccucci sottolinea:

Voglio ringraziare il Presidente Eugenio Giani, per aver concesso al Comune di San Vincenzo questo contributo davvero straordinario. Il Governatore, infatti, ha compreso appieno la nostra visione di riqualificazione e rilancio di questo edificio storico, riconoscendo come esso possa ricoprire un ruolo fondamentale per il futuro della nostra comunità, sia dal punto di vista sociale che pubblico. L’ottenimento di questo contributo è il frutto di un lavoro straordinario, non solo progettuale, ma anche politico e di pianificazione da parte dell’intera Giunta.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Alessio Landi, dichiara:

Siamo davvero soddisfatti dell’interesse concreto dimostrato dalla Regione Toscana per il nostro progetto. Ci siamo impegnati con determinazione insieme agli uffici per presentare tutta la documentazione necessaria, e la suddivisione annuale del contributo corrisponde esattamente a quanto previsto nelle schede inviate: 250mila euro per il 2025, 731mila euro per il 2026 e 187mila euro per il 2027. Da subito provvederemo a inviare le integrazioni richieste, impegnandoci a valorizzare la fiducia che la Regione ha riposto in noi, con questo sostegno che, come ha riconosciuto il presidente Giani, ha un chiaro scopo sociale di interesse pubblico. L’obiettivo di questa amministrazione è restituire a San Vincenzo un luogo che consideriamo simbolico, capace di soddisfare le esigenze culturali e sociali della comunità, un spazio polivalente di aggregazione. Ci tengo a rivolgere un ringraziamento anche alla Consigliera regionale Irene Galletti, con la quale in questi giorni c’è stato un confronto costante e un proficuo interessamento in merito al contributo.

Il piano di ristrutturazione dell’edificio ex Fucini, del valore complessivo di 1,8 milioni di euro, sarà quindi cofinanziato al 60% dalla Regione. Oltre agli interventi esterni, già in fase di progettazione avanzata, gli spazi interni dell’edificio ospiteranno un archivio comunale, aule studio, una sala convegni, sale coworking, una foresteria, spazi per le associazioni e sale riunioni.