Bilancio, 0,7 mln a Montalcino (SI) per una variante stradale a Torrenieri

Ammonta a 700.000 euro il contributo per il Comune di Montalcino (SI) contenuto nell’emendamento del presidente della giunta alla proposta di bilancio di previsione all’esame del Consiglio regionale.

Serviranno a realizzare una variante stradale in località Torrenieri.

Il Presidente della Regione, Eugenio Giani, e il Sindaco Silvio Franceschelli spiegano:

Si tratta di un’opera essenziale, attesa da tantissimo tempo e promessa ai cittadini.

In pratica il Comune metterà in sicurezza, attraverso una variante, un tratto della via Francigena con una realizzazione che rappresenta il tassello finale di una serie di interventi.

Grazie a questo stanziamento sarà possibile affidare i lavori entro la prossima estate e realizzare l’intervento in otto o dodici mesi.