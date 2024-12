Bilancio, 0,5 mln per convento San Michele a Carmignano (PO)

L’intervento consentirà il ritorno de ‘La Visitazione’ del Pontormo

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Con l’emendamento del presidente Giani approvato dalla Giunta, che integra la proposta di bilancio di previsione all’esame del Consiglio regionale, la Regione per il 2025 stanzia 500mila euro di risorse regionali per la ristrutturazione del convento di San Michele in Carmignano (PO), come era stato annunciato alcune settimane fa.

L’intervento consentirà il ritorno de ‘La Visitazione’ del Pontormo, oggi temporaneamente in visione nella Villa Medicea di Poggio a Caiano.

Grazie allo stanziamento la Diocesi di Pistoia, proprietaria dell’immobile, potrà offrire un deciso livello di intervento così da consentire la ristrutturazione dell’ambiente e la sua apertura al pubblico con la conseguente visione della celebre quanto importante opera d’arte.

Il Presidente Eugenio Giani ha detto: