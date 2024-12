Bilancio, 0,4 mln per sentiero Acquedotto Leopoldino Collesalvetti (LI)

Permetterà di realizzare una via pedonale per un tratto di 2 chilometri

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

In arrivo 400mila euro per la nascita a Collesalvetti (LI) del sentiero escursionistico lungo l’Acquedotto Leopoldino.

È lo stanziamento previsto nell’emendamento del Presidente della giunta alla proposta di bilancio di previsione all’esame del Consiglio regionale.

Consentirà di realizzare una via pedonale per un tratto di 2 chilometri, che come spiegano il Presidente Giani e il Sindaco Sara Paoli

sarà un’occasione per lo sviluppo turistico di Collesalvetti, ma anche per la qualità della vita degli abitanti che ritroveranno una storica via di collegamento.

Esprimendo soddisfazione, Giani e Paoli precisano che la realizzazione del sentiero ha una rilevanza importantissima per il territorio.

Aggiungono