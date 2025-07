Bestetti: Lombardia sia protagonista in sfida europea diritto alla casa

Il Consigliere: ‘Investire in progetti di edilizia innovativa e riqualificare il patrimonio esistente, per offrire soluzioni strutturali al problema casa’

Regione Lombardia si impegna a cogliere le opportunità offerte dalla nuova strategia europea per l’housing accessibile, rafforzando il sostegno a politiche abitative innovative e sostenibili, in particolare per i lavoratori dei servizi pubblici e le famiglie a reddito medio – basso.

Lo prevede l’ordine del giorno presentato dal Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Bestetti, approvato nell’ambito dell’Assestamento di bilancio 2025/2027 a Palazzo Pirelli.

Nel testo si evidenzia come il contesto europeo sia in forte evoluzione: la Commissione UE ha lanciato l’Affordable Housing Initiative, mentre la Banca Europea per gli Investimenti ha attivato un piano da 10 miliardi di euro per sostenere progetti di edilizia abitativa a prezzi accessibili.

A ciò si aggiunge la recente istituzione dell’Housing Advisory Board, che contribuirà alla definizione del Piano Europeo per la Casa Accessibile, atteso nel 2026.

Il documento impegna la Giunta regionale ad attivarsi per intercettare queste risorse e valorizzare il patrimonio inutilizzato delle ALER, trasformandolo in una leva strategica per incrementare l’offerta abitativa.

Bestetti spiega:

La Lombardia ha già fatto un primo passo con il Piano regionale dei servizi abitativi 2022/2024, che ha stanziato oltre 50 milioni per l’housing sociale. Ma oggi il nuovo scenario europeo impone un salto di qualità: investire in progetti di edilizia innovativa e riqualificare il patrimonio esistente, per offrire soluzioni strutturali al problema casa.

Un’attenzione particolare va riservata alle grandi città come Milano, dove la crescente richiesta di alloggi da parte di famiglie, studenti e lavoratori si scontra con una cronica carenza di offerta a costi sostenibili.

Il Consigliere aggiunge:

Sviluppare iniziative di housing accessibile è fondamentale per garantire attrattività, coesione e qualità della vita nei centri urbani.

L’ordine del giorno prevede inoltre il coinvolgimento di Finlombarda in un’interlocuzione strutturata con la Banca Europea per gli Investimenti, per la verifica di progetti finanziabili.

Si chiede, infine, che tutte le misure regionali rientrino nella futura definizione europea di affordable housing, così da massimizzare le opportunità di intervento.

Bestetti conclude: