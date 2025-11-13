Bestetti e Schiavi: Riforma strutturale TPL Lombardia guarda al futuro

I Consiglieri: Più coordinamento, digitalizzazione e attenzione ai territori

Riceviamo e pubblichiamo.

La Lombardia accelera sul fronte della mobilità e si dota di una nuova Legge per il Trasporto Pubblico Locale, TPL, ridisegnando la governance per i prossimi anni.

Con il Progetto di Legge n. 113, la Regione rafforza il proprio ruolo di regia strategica, emanando linee guida vincolanti per garantire una pianificazione più uniforme ed efficiente su tutto il territorio regionale.

Il nuovo impianto normativo riconosce il treno come asse portante del sistema e istituisce i servizi bus interurbani di “rango regionale”, per assicurare collegamenti di qualità e frequenti tra città e territori periferici.

Marco Bestetti, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia e relatore del provvedimento, spiega:

Questa riforma vuole mettere al centro i cittadini e migliorare in modo strutturale uno dei settori più complessi e strategici della Lombardia. Lo facciamo da forza di governo, introducendo una visione chiara, strumenti concreti e il coraggio di cambiare ciò che può essere perfezionato. È un segnale forte di serietà e responsabilità da parte della nostra maggioranza. Ringrazio l’Assessore ai Trasporti Franco Lucente per l’impegno e la determinazione con cui ha lavorato a questo progetto, affrontando con pragmatismo e visione uno dei comparti più importanti della nostra Regione.

Il provvedimento ridisegna la governance del TPL, potenziando la funzione di indirizzo della Regione e valorizzando il ruolo operativo delle Agenzie territoriali.

Nasce un Comitato regionale del Trasporto Pubblico, luogo di coordinamento e confronto tra i diversi bacini, con le aziende di trasporto e con i rappresentati dei lavoratori.

Bestetti continua:

Abbiamo voluto una Regione più forte nella programmazione, ma anche più vicina ai territori. Il nuovo modello consente di armonizzare le scelte strategiche e, al tempo stesso, di dare alle agenzie regole chiare e responsabilità definite. Vogliamo riaffermare la centralità del trasporto pubblico in una Lombardia sempre più connessa, accessibile e sostenibile. Incentiviamo comportamenti virtuosi, promuoviamo tecnologie digitali, semplifichiamo la governance e favoriamo l’integrazione tra mezzi pubblici e mobilità condivisa.

La legge trasforma il programma dei servizi ferroviari in un più ampio programma del trasporto pubblico regionale, che comprende bus, navigazione e impianti fissi, per una pianificazione unitaria e periodicamente aggiornata.

Sul fronte dell’innovazione, la riforma introduce un sistema unico di raccolta dati di bigliettazione elettronica, che consentirà alla Regione di monitorare la domanda di mobilità, migliorare la ripartizione degli introiti e favorire una piena integrazione tariffaria digitale.

Ampio spazio anche a modifiche dei servizi non di linea, taxi e NCC.

Importanti novità anche per la gestione del demanio lacuale e della navigazione: la legge introduce l’obbligo di gestione associata delle funzioni attraverso le Autorità di Bacino, con nuove regole di trasparenza e riparto dei proventi, mentre ai Comuni di Milano e Pavia viene affidata la gestione dei porti sui Navigli storici.

Bestetti anticipa, inoltre, un emendamento significativo che verrà presentato dal gruppo di Fratelli d’Italia, in accordo con tutte le forze di centrodestra:

Vogliamo estendere le agevolazioni di viaggio anche alle Forze Armate e alla Polizia Locale, oltre che alle Forze dell’ordine. È un gesto di riconoscenza verso chi ogni giorno serve e difende lo Stato e i cittadini, anche al di fuori dell’orario di servizio. Un segno di rispetto per un grande impegno quotidiano. Come gruppo di Fratelli d’Italia continueremo a lavorare fianco a fianco con l’Assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Franco Lucente per affinare il testo e presentare in Aula la migliore proposta possibile, capace di rendere il sistema dei trasporti lombardi più efficiente, moderno e vicino alle esigenze di cittadini e territori.

Il Consigliere di Fratelli d’Italia e Vicepresidente della V Commissione Michele Schiavi dichiara: