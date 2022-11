Bergamo – Ludwigsburg, accordo ufficiale di collaborazione

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Si rafforza l’amicizia e la collaborazione fra Lombardia e Baden – Württemberg, entrambe Regioni ‘motori d’Europa’.

I Consiglieri Segretari dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, Giovanni Malanchini, Lega, e Dario Violi, M5S, partecipano, oggi, 7 novembre, alla celebrazione della partnership ufficiale fra il distretto di Ludwigsburg e la Provincia di Bergamo.

I due territori, che da diversi anni hanno stretto un gemellaggio e realizzato insieme diverse iniziative come mostre d’arte, partecipazioni a fiere e contatti con le scuole, hanno deciso di stringere ulteriormente i rapporti bilaterali.

Il partenariato si concentrerà sulla costruzione e sul mantenimento di collaborazioni tra scuole, associazioni e altre istituzioni, come anche sulla promozione di contatti culturali, sociali ed economici e sullo sviluppo di rapporti nel campo del turismo e della politica locale.

La cerimonia è stata organizzata nella grande sala conferenze del Kreishaus su iniziativa di Dietmar Allgaier, il landrat (Presidente) del Landkreis di Ludwigsburg.

Ha dichiarato Malanchini:

Da bergamasco e lombardo non posso che essere orgoglioso di questa cerimonia di gemellaggio alla quale siamo stati invitati, un evento che cementa in maniera simbolica i tantissimi fruttuosi momenti di confronto e di consolidamento della cooperazione tra le nostre due realtà.

Dario Violi ha invece sottolineato che si tratta di

un momento importante di gemellaggio nell’ambito economico-sociale tra due territori, quello di Bergamo e quello di Ludwigsburg, che spero sia fruttuoso come lo è già stato in passato per uno sviluppo di entrambi i territori e per un benessere condiviso.

Spero che anche altri territori della Lombardia e del resto del Paese possano procedere a collaborazioni con altri territori a livello europeo per garantire una crescita comune.