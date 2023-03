Benvenuta primavera! a Città della Scienza

Il 25 e 26 marzo tra fiori ecosostenibili, girandole colorate ed esposizione di bonsai tutte le attività sono dedicate al risveglio della natura

Riceviamo e pubblichiamo.

Benvenuta primavera! Il weekend del 25 e 26 marzo al Museo interattivo di Città della Scienza di Napoli si ispira, con tutte le attività, alla rinascita della natura, come insegna la nuova stagione.

Laboratori originali ed ecosostenibili per i giovani visitatori: filtri del caffè si trasformano in bellissimi fiori colorati grazie ai ‘Borbone Kids Lab’; gare di pigmenti, esperimenti pazzi e colorati, per scoprire la scienza che si cela dietro i colori con Giotto e inoltre tutto quanto occorre per costruire una girandola fai da te.

E ancora: domenica 26 tutto ciò che c’è da sapere sul mondo dei Bonsai.

Ai più grandi è riservata la presentazione del libro che si terrà sabato 25 marzo alle ore 10:30: ‘Casamicciola un laboratorio per la difesa dai terremoti Spie, Indizi, Riflessioni, Correlazioni’ di Giuseppe Luongo, Elena Cubellis, Ilia Delizia, Ed. Bibliopolis.

Ne discutono con gli autori:

Emma Buondonno, DiARC, Università di Napoli Federico II;

Mauro A. Di Vito, Direttore Osservatorio Vesuviano – Sezione di Napoli INGV;

Armando Mauro, Presidente Consorzio Form@.

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alle mostre in programma: ‘Insetti & Co’, ‘7 Passi nella sostenibilità’, ‘Spazio al Futuro’, ‘Aquae. Il Futuro è nell’Oceano’.

Info: www.cittadellascienza.it