‘Benson – La vita è il nemico’: anteprima nazionale film

In programma l’8 dicembre al Cinema Aquila di Roma

Tanti muoiono, ma io non sono mai morto. Spero! O forse sono solo un illuso, o forse vivo in paradisi artificiali?!

Chi lo sa? Ma la mia è una storia vera ma piena di bugie

Richard Benson



Un film su Richard Benson con un’intervista inedita a Massimo Marino

Anteprima nazionale Cinema Aquila di Roma 8 dicembre 2023.

Il film è in concorso ai Premi David di Donatello 2024!

Solo una città come Roma poteva dar vita ad un personaggio incredibile come Richard Benson e finalmente arriva al cinema il documentario che lo racconta.

‘Benson – La vita è il nemico’, film diretto da Maurizio Scarcella, è un documentario incentrato su Richard Benson, musicista attivo nell’underground romano, nonché conduttore di varie trasmissioni radio-televisive sulla musica.

Benson, morto nel maggio 2022, viveva con sua moglie Ester in un piccolo appartamento al piano terra di un edifico sito nel quartiere alessandrino, nella periferia est di Roma.

Nonostante la sua notorietà, soprattutto nella Capitale, un personaggio così celebre dello spettacolo italiano è caduto in disgrazia. Il film ripercorre anche l’ultimo periodo, quello della malattia, quando Benson non poteva neppure permettersi le medicine, motivo per cui si è rivolto ai suoi fan per ricevere aiuto.

Autodefinitosi uno dei chitarristi più veloci al mondo, Richard ha collaborato con diversi artisti internazionali della scena rock e metal, tanto da essersi esibito davanti a un pubblico più di 10.000 volte.

Nonostante l’aspetto trasandato e malconcio, che mai avrebbe fatto pensare al suo passato di successo, Benson è stato un’icona non solo della musica alternativa e metal, ma anche di tutta la scena musicale italiana.

C’è chi seguiva le sue trasmissioni con passione, chi cercava i suoi video su YouTube e chi, invece, si sta chiedendo chi sia Richard Benson.

Questo documentario risponde alla domanda e al tempo stesso rende omaggio a un artista totale, estremo e leggendario, che ha messo la sua intera vita al servizio della sua arte.

‘Benson – La vita è il nemico’

Prodotto da Sarastro Film

Regia di Maurizio Scarcella

Con Ester Esposito

Massimo Marino

Andrea Mingoli

Gianni Neri

Giovanni Truncellito

Armando Perticaroli

Federico Zampaglione

Max Giusti

Giuseppe Cruciani

Luca Rea,

Piero Chiambretti

Vittorio Sgarbi

Marco Palazzi

Marco De Angeli

John Macaluso

Anteprima nazionale

8 dicembre 2023

Cinema Aquila

Via L’Aquila, 66/74

Alle ore 19 introduzione del film alla presenza del regista, dei produttori e dei distributori del film, oltre agli ospiti compresa Ester Esposito, moglie di Richard Benson.

Modera Riccardo Cotumaccio.

A seguire proiezione del film.

Alle ore 21 circa proiezione secondo spettacolop

Il film sarà proiettato per entrambi gli spettacoli in 2 sale, nel caso di molta richiesta verrà proiettato anche nella terza sala del cinema.

Info: bensonilfilm.it

A seguire dalle ore 22.30 festa all’Orion Club di Ciampino, via J. F. Kennedy, 52.