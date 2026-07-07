Beni Pio Istituto Santo Spirito: tavolo con Sindaci Tivoli e Guidonia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Si è svolta, presso la sede dell’Assessorato al Patrimonio della Regione Lazio, una riunione con i rappresentanti dei Comuni di Tivoli e Guidonia per portare avanti il confronto già avviato sulle procedure tecnico-amministrativa per la valorizzazione dei terreni appartenenti alla ex proprietà del Pio Istituto Santo Spirito di proprietà della ASL Roma 5 che verranno trasferiti attraverso un accordo agli Enti locali.

La fruizione e valorizzazione del patrimonio contribuirà ad una crescita economica, sociale, ambientale e paesaggistica, che potrebbe avere un favorevole impatto non solo a livello locale, ma anche a livello territoriale.

L’Assessore al Patrimonio, Fabrizio Ghera, dichiara:

Grazie al lavoro che stiamo portando avanti in sinergia con i comuni di Tivoli e Guidonia consentiremo la valorizzazione di beni che verranno riqualificati e resi fruibili per la cittadinanza.

Questo intervento rientra nel programma avviato dalla giunta Rocca di dismissione e valorizzazione del patrimonio regionale.