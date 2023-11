Benevento, 1000 alberi trovano dimora grazie a Conad

All’interno della campagna ‘Forestiamo insieme l’Italia‘, Conad avvia quest’anno il progetto ‘Bio Forest’, per promuovere lo sviluppo di foreste urbane e periurbane pensate per massimizzare l’impatto positivo sulla biodiversità

Riceviamo e pubblichiamo.

PAC 2000A Conad partecipa attivamente alla campagna ‘Forestiamo insieme l’Italia’ attraverso il progetto ‘Bio Forest’ nel comune di Benevento, in collaborazione con Rete Clima Impresa Sociale, ente tecnico che supporta le Aziende in percorsi ESG di governance sostenibile, di decarbonizzazione, di forestazione nazionale, di valutazione, pianificazione e rendicontazione agli stakeholder delle performance di sostenibilità aziendali.

La realizzazione dell’intervento di forestazione urbana, che rientra nella Campagna nazionale ‘Foresta Italia’ di Rete Clima, si è svolto nel nuovo parco ‘Ciriaco De Mita’, recentemente riqualificato.

Il nuovo bosco sorgerà ai margini del fiume Sabato, consentendo un miglioramento della connettività ecologica dell’habitat fluviale con la città sannita. L’area è situata ai margini dell’Oasi ‘Zone Umide Beneventane’, un’area ricca di zone umide e quindi di biodiversità.

Durante l’intervento di forestazione urbana è stata avviata l’attività di piantagione che si concluderà con la messa a dimora di 1.000 nuove piante tipiche della regione sannita, tra cui il cerro, la roverella, il pioppo bianco, accompagnate da specie arbustive come il biancospino, il corniolo e l’evonimo.

L’evento ha visto la partecipazione dell’Assessore all’Ambiente e Politiche Energetiche del Comune di Benevento, dott. Alessandro Rosa, il Presidente della Commissione Ambiente, Consigliere Comunale dott.ssa Luisa Petrone, due classi della Scuola primaria Bosco Lucarelli di Benevento, del Direttore Area Campania di PAC 2000A, Fabio Lupo, dei soci di PAC 2000A sul territorio Angelo Iarusso, Franco Leva, Enzo Parisio, Roberto Selvaggio, Gianmarco Fantasia, insieme al Direttore Spazio Conad di Benevento e ai collaboratori.

Afferma Fabio Lupo, Direttore Area Campania di PAC 2000A Conad:

In un momento storico come questo, in cui il cambiamento climatico rappresenta una sfida globale, riteniamo che ogni azione, per quanto piccola possa sembrare, abbia un impatto significativo. È per questo che rinnoviamo con grande piacere il nostro supporto a questa iniziativa di forestazione, che riflette il nostro impegno concreto per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la biodiversità per le generazioni future. Un progetto virtuoso che ha visto la riqualificazione di un’area di Benevento, restituendo alla Comunità spazi verdi di cui godere.

Afferma Paolo Viganò:

Continua l’impegno di Conad che ci vede insieme qui a Benevento oggi per dare vita a una nuova foresta urbana. Presidente di Rete Clima – Avvieremo oggi la messa a dimora di 1000 alberi. Siamo contenti di essere al fianco di Conad in questo percorso sulla sostenibilità che tappa dopo tappa toccherà tutto il territorio nazionale. Come sempre gli alberi e arbusti sono stati selezionati con cura dal nostro team forestale per adattarsi al meglio alla zona interessata.

Afferma Alessandro Rosa, Assessore all’Ambiente e Politiche Energetiche del Comune di Benevento:

Abbiamo partecipato in maniera convinta al progetto ‘Bio Forest’ e ringraziamo Pac2000A Conad per questa iniziativa. La mission ambientale che con il Sindaco Mastella e con gli amici dell’amministrazione, a partire dalla Commissione Ambiente guidata dall’amica Luisa Petrone, è proprio quella di puntare su una città verde che tutela la biodiversità. Abbiamo già, in collaborazione con associazioni e privati, messo a dimora alberi e arbusti in diverse aree della città, salvaguardato i pini della zona alta, avviato un apiario urbano che sta dando ottimi frutti e ora con questo intervento pianteremo altri 1000 alberi tipici della nostra zona. Un intervento importante in un’altra zona che questa amministrazione ha riqualificato come il parco De Mita, che di sicuro avrà un effetto positivo sul nostro ambiente, sulla qualità dell’aria e per cittadini e bambini che potranno usufruire di un’area dove trascorre tempo libero apprezzandone la biodiversità.

Il progetto mira allo sviluppo di ‘Bio Forest’, foreste urbane e periurbane pensate per massimizzare l’impatto positivo sulla biodiversità e contribuire a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Negli interventi di forestazione saranno infatti utilizzati un numero elevato di specie arboree ed arbusti, adatte al contesto territoriale e scelte sulla base delle ecoregioni. Particolare attenzione verrà dedicata al posizionamento di specie mellifere lungo l’intera stagione vegetativa in modo da favorire gli insetti impollinatori e il loro monitoraggio.

Il progetto ‘Bio Forest’ avrà un impatto positivo anche sulla fauna avicola, offrendo siti di nidificazione, sulla biodiversità del suolo e sulla connettività ecologica, mitigando la frammentazione degli spazi verdi, favorendo la migrazione e la mescolanza genetica, fattore fondamentale per la conservazione delle specie.

Il progetto ‘Bio Forest’ prevede la piantagione di 11.000 alberi in 11 regioni italiane – mille in ciascuna regione – entro la primavera 2024, grazie al prezioso aiuto delle Cooperative, dei Soci e dei Clienti.

‘Forestiamo insieme l’Italia’ è la campagna, avviata da Conad nel 2022, in collaborazione con Rete Clima e parte di ‘Foresta Italia’. La prima edizione di ‘Forestiamo Insieme l’Italia’, quasi al termine, consentirà al suo completamento di mettere a dimora 20mila alberi in 20 Regioni italiane, assorbendo a maturità 4.240 ton di CO₂, equivalenti a 23,9 milioni di chilometri percorsi in auto.

Grazie al completamento del progetto ‘Bio Forest’ Conad raggiungerà l’obiettivo di piantare complessivamente 31.000 alberi su tutto il territorio italiano.

‘Forestiamo insieme l’Italia’ rientra nella strategia concreta di sostenibilità di Conad ‘Sosteniamo il Futuro’, basata su tre dimensioni: Ambiente e Risorse, Persone e Comunità, Imprese e Territorio.