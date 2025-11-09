‘Bene, bravi, bis’ al Teatro de’ Servi

In scena a Roma dall’11 al 30 novembre

Approda sul palcoscenico del Teatro de’ Servi di Roma, dall’11 al 30 novembre, ‘Bene, bravi, bis’, commedia metateatrale di Gianni Clementi, diretta da Matteo Vacca, con Matteo Vacca, Valeria Monetti, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi, Floriana Corlito, Fabrizio Pallotta, Elettra Zeppi.

‘Bene, bravi, bis’ è lo spettacolo di ‘Rivista’ che la Compagnia di Varietà del Commendatore Diotallevi sta per portare in scena. La storia si sviluppa in un vecchio teatro trasformato in rifugio, nella Roma del ’43, dove, fra un bombardamento e l’altro, la “pregiata” Compagnia di Varietà, è costretta a preparare il nuovo spettacolo.

Le gelosie, le invidie, ma anche la tenerezza e l’amore sono amplificati dalla claustrofobia del luogo, e questo sprigiona momenti di irrefrenabile comicità e struggente commozione.

Andare in scena a tutti i costi è la loro missione. E solo una missione è in grado di cementare l’unione fra persone e caratteri tanto diversi.

Infatti, tra ballerine rivali, un impresario incapace, un operaio improvvisato artista e un carismatico attore, il caos è assicurato.

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22 | 00187 Roma

Per informazioni e biglietti:

tel. 06.6795130 | info@teatroservi.it

Orario spettacoli

da martedì a venerdì ore 21:00

sabato ore 17:30 e ore 21:00

domenica ore 17:30

Biglietti 25€