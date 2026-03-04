Bellusco (MB), inaugurata la nuova Casa di Comunità

Romani: ‘Con oltre il 65% delle 216 strutture previste dal PNRR già attive a metà 2025, l’obiettivo è il completamento della rete entro la fine di quest’anno’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Una autentica casa dei e per i cittadini che offre una vasta gamma di servizi e che rappresenta un punto di riferimento fondamentale dal punto di vista sociosanitario e assistenziale per il territorio. Regione Lombardia sta potenziando le Case di Comunità per trasformarle nel perno della sanità territoriale e ridurre l’affollamento dei pronto soccorso. Con oltre il 65% delle 216 strutture previste dal PNRR già attive a metà 2025, l’obiettivo è il completamento della rete entro la fine di quest’anno, offrendo assistenza di prossimità, neuropsichiatria infantile e servizi in grado di rispondere al meglio alle esigenze delle nostre comunità. E oggi, qui, a Bellusco, aggiungiamo un ulteriore tassello di questo percorso che ci vede dopo il Covid fortemente impegnati a potenziare i servizi sociosanitari di prossimità Un grazie va ovviamente agli amministratori locali e ai vertici di ASST Brianza, ma soprattutto al personale medico e sanitario chiamato a lavorare in questa struttura, certo che saprà essere un valido punto di riferimento per utenti e pazienti anche dal punto di vista umano.

Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, intervenendo questa mattina a Bellusco all’inaugurazione della nuova Casa di Comunità: il presidio costituirà un riferimento anche per l’intero territorio dell’Est Vimercatese, con la funzione di rendere più accessibili e coordinati i percorsi di cura.

Al suo interno sono stati attivati spazi idonei ad ospitare il CUP, lo sportello di scelta e revoca e l’accoglienza. Inoltre è previsto il PUA, Punto unico d’accesso, il centro prelievi, l’infermieristica di famiglia e il servizio di psicologia di comunità.

Infine, sarà operativo anche il servizio di continuità assistenziale, ex guardia medica, attivo tutti i giorni dalle 20:00 alle 24:00 e nei weekend, festivi e prefestivi dalle 8:00 alle 20:00, oltre che l’Ambulatorio Medico Temporaneo, destinato a tutti i cittadini rimasti senza medico di base, e gli ambulatori dei medici specialisti.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato anche i Consiglieri regionali Fabrizio Figini,Forza Italia, e Pietro Luigi Ponti, PD.