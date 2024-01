‘BELLIssimo’ replica alla Botticella Folklore Romano

In scena a Roma il 7 gennaio

Non la solita formula di poesie declamate, bensì un gustosissimo spettacolo di teatro, realizzato attraverso gli occhi e le parole di un’anima artistica partenopea quale è il sanguigno Giuseppe De Chiara, autore dei testi e della sceneggiatura.

I sonetti saranno interpretati in modo colorito e dinamico da Giuseppe De Chiara ed Emanuela Mari, con intermezzi musicali altrettanto “prelibati”.

Oltre a canzoni romane conosciute, infatti, verranno eseguiti in anteprima tre inediti su sonetti del Belli, messi in musica per l’occasione dal maestro Alessandro Piccioli, con arrangiamento del maestro Emanuela Mari.

Il tutto all’insegna della romanità arguta e salace di quello che è considerato da molti come il maggior poeta vernacoliere.

Dopo il successo del debutto avvenuto l’11 novembre, lo spettacolo replica a grande richiesta ancora una volta alla Botticella Folklore Romano nella pomeridiana di domenica 7 gennaio, alle 18:00.

Sarà un’ottima occasione per chiudere insieme le feste in allegria e scambiarsi gli auguri di felice anno nuovo.

Dopo lo spettacolo, per chi lo vorrà, ci sarà la cena, a menu fisso, con karaoke.

Costo del solo spettacolo 13 euro, dello spettacolo più la cena 25 euro.

Info e prenotazioni al 338-4723585.

Botticella Folklore Romano

Via di Monte Testaccio, 25

Roma