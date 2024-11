Beko Europe, Regione a Siena con lavoratrici e lavoratori ex Whirpool

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Eugenio Giani, bloccato a Firenze per il tavolo della moda, interviene comunque su Beko Europe, dopo che venerdì scorso si era recato a Siena ai cancelli dello stabilimento che la multinazionale vorrebbe chiudere.

Non è accettabile, non è possibile. Vogliamo condividere un ragionamento serio con il Ministro Urso sulla golden power per costringere la proprietà a fare i conti con il fatto che non può mandare a casa 300 persone.

A Siena, alla manifestazione di questa mattina, è intervenuto Valerio Fabiani, Consigliere di Giani per lavoro e crisi aziendali:

Beko deve aver chiaro che se intende affrontare, insieme a istituzioni e organizzazioni sindacali, le criticità dello stabilimento di Siena noi ci siamo, ma deve rimuovere qualsiasi spada di Damocle o altre forme di pressione: in caso contrario prenderemo atto del fatto che sono solo scuse per tentare di giustificare una decisione già assunta e irreversibile.

Si tratterebbe quindi di una colossale operazione di carattere speculativo che per connotati, dimensioni e tempistica non avrebbe precedenti. Saremmo di fronte a un gruppo che nasce per acquisire nuove quote di mercato e nuovi marchi per chiudere un minuto dopo gli stabilimenti lasciando a casa centinaia di persone.