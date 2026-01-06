Befana acrobatica dei Vigili del fuoco in piazza Plebiscito a Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Befana dei Vigili del fuoco in piazza Plebiscito ha chiuso l’ampia programmazione del Natale a Napoli proposta da Turismo e Cultura, con tutte le Municipalità coinvolte in un clima di festa che ha proposto una città piena di eventi e opportunità di scoperta delle nostre tradizioni.

L’Assessore al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato, insieme alla Befana acrobatica e ai Vigili del Fuoco, ha distribuito le caramelle ai tanti bambini arrivati in piazza.

Con lei, il Comandante Armando De Rosa, dirigente dell’Ufficio Prevenzione Incendi presso la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Campania, il Consigliere del Comune di Napoli Salvatore Flocco, l’Assessore al Turismo della Municipalità 2 Lorenzo Iorio.

Così l’Assessore Teresa Armato:

Si festeggia l’Epifania in una città piena di turisti. Viene quindi confermato il trend positivo. La discesa della Befana da Palazzo Reale è l’evento tradizionale col quale concludiamo il Natale a Napoli.

Ringrazio di cuore i Vigili del fuoco che, anno dopo anno, si rendono disponibili eroicamente e anche molto gioiosamente a compiere questo bel volo.

È un momento di grande gioia per i bambini. Abbiamo una città ancora piena di turisti e qualcuno si tratterrà fino a domani: 447.000 turisti per 3 notti e 553.000 per 4 notti.

Ieri sera si è conclusa con grande successo l’Epifania a Piazza Mercato – 60.000 presenze in tre giorni di Fiera della Calza e del Giocattolo – che abbiamo ripristinato da 4 anni e abbiamo avuto anche una bellissima sorpresa: Geolier, con la fidanzata Chiara Frattesi, ha scelto piazza del Carmine per la calza e ha postato sui social la sua passeggiata tra le nostre casette.

Anno dopo anno, proponiamo una programmazione di eventi sempre più diffusi nel territorio cittadino, sempre più eterogenea e credo che sia una programmazione che incontra molto anche il gusto dei turisti.

Ieri, insieme con il Sindaco e Laura Valente, abbiamo concluso i festeggiamenti dei 2500 anni della nostra città, con un corto, pensato e realizzato da un grandissimo artista del cinema di animazione Alessandro Rak: un corto iconico, suggestivo e onirico, che ripercorre in maniera molto originale i 2500 anni di storia di Napoli.

Lo faremo vedere alle fiere turistiche internazionali e da ieri è proiettato sul grande ledwall dell’Aeroporto di Capodichino.