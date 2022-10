‘Beckett on Tourette’ a Teatro Civico 14

In scena dal 29 al 30 ottobre a Caserta

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 29, ore 20:00, e domenica 30 ottobre, ore 18:00, al Teatro Civico 14, all’interno di Spazio X – via F. Petrarca 25 P.co dei Pini, Caserta, la quattordicesima stagione prosegue con ‘Beckett on Tourette’ di VRAB pictures, connubio creativo di Lucilla Mininno e Giovanni La Fauci, in collaborazione con Nutrimenti Terrestri.

Uno spettacolo di semi-varietà tragicomica – sulle musiche di Giovanni La Fauci, Simone Di Blasi, Claudio La Rosa, Danilo Orbitello e le coreografie di Gaia Gemelli – in cui, ai tempi di una pandemia appena conclusa e di un dissesto sociale totale, un’intervista televisiva indaga cos’è successo al mondo dell’arte dagli anni 80 ad oggi.

I biglietti sono acquistabili al botteghino del teatro al costo di €12,00, €10,00 per il ridotto under30/over65.

Per info e prenotazioni: info@teatrocivico14.it oppure +39 0823441399.

Ai tempi di una pandemia appena conclusa e di un dissesto sociale totale, momento che ha spinto le persone a rinchiudersi in casa per paura, in pochi trovano il coraggio di uscire per continuare a partecipare alla vita.

È così che una presentatrice si ritrova completamente sola nello studio televisivo in cui da anni viene registrata la nota trasmissione ‘Cosa è successo ad un certo punto?’ Il suo compito è intervistare un ospite famoso con cui sviscerare una urgente questione d’attualità, in particolare ‘cos’è successo al mondo dell’Arte, dagli anni 80 ad oggi?’

Durante la puntata, però, le cose non vanno esattamente come dovrebbero…

La quattordicesima stagione del Teatro Civico 14 prosegue venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 novembre con ‘Veleno – Bloody pianos, razor blades and other messes’, nuova produzione di Mutamenti/Teatro Civico 14, di e con Antimo Navarra per la regia di Ilaria Delli Paoli, che porta in scena un’esistenza complessa, che dall’abisso degli abusi prova a ricostruirsi nell’incontro con la musica classica.