‘Be Kind – Z Generation Forum’, convegno su bullismo e cyberbullismo

Appuntamento il 17 marzo al Cinema Teatro della Compagnia di Firenze

La prevenzione di fenomeni in preoccupante ascesa come bullismo, cyberbullismo e disagio giovanile sarà al centro del convegno ‘Be Kind – Z Generation Forum’ in programma il 17 marzo 2023, dalle ore 09:00 alle ore 18:00, a Firenze, al Cinema Teatro della Compagnia, via Cavour, 50/r.

Il convegno è organizzato dall’Associazione Contrajus con il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze, della Città Metropolitana di Firenze, dell’Ordine degli Psicologi della Toscana e dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana.

Il ‘Be Kind’ sarà presentato dalla giornalista Micaela Nasca.

La mattina sarà interamente dedicata agli alunni delle scuole, ed il programma sarà avviato dall’intervento dei rappresentanti delle istituzioni.

Seguiranno poi testimonianze, esperienze vissute e racconti di giovani e adolescenti. Una parte della mattinata sarà dedicata al tema del bullismo nello sport.

Dopo la pausa pranzo, nel pomeriggio riprenderanno i lavori alla presenza di un pubblico più eterogeneo: oltre agli studenti, saranno in sala numerosi professionisti – assistenti sociali, psicologi, avvocati, docenti – e cittadini comuni.

Per partecipare occorrerà prenotare a questo link.