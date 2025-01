bastachattare vieni a giocare – Iniziativa de La Ludoteca CittadiNa

Promuovere nuove modalità di interazione genitori – figli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Ludoteca CittadiNa, in piazza Miracoli 37, con lo slogan #bastachattare vieni a giocare, lancia una nuova iniziativa volta a sostenere le famiglie e a favorire nuove modalità di interazione tra genitori e figli, con l’obiettivo di diffondere buone prassi per ridurre l’uso eccessivo delle tecnologie digitali in età evolutiva.

In un’epoca in cui le tecnologie digitali sono diventate parte integrante della vita quotidiana dei bambini e degli adolescenti, la Ludoteca CittadiNa è uno spazio di educazione e crescita che promuove l’importanza della relazione diretta e del gioco come strumenti fondamentali di sviluppo.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione riguardo all’uso precoce dei dispositivi digitali da parte dei più piccoli e ai rischi associati, come l’esposizione a contenuti inappropriati e l’isolamento sociale.

Il progetto, a cui lo staff della ludoteca lavora da ottobre, ha dato vita a gruppi genitori – bambini oltre ad una serie di interventi concreti destinati a sensibilizzare le famiglie sull’importanza di un uso equilibrato e consapevole delle tecnologie.

Tra le principali obiettivi del Progetto:

• Sensibilizzazione delle famiglie sull’uso consapevole delle tecnologie attraverso cartellonistica informativa e materiali divulgativi distribuiti durante le attività in ludoteca;

• Promozione di attività educative che favoriscano l’interazione diretta tra genitori e figli, come eventi artistici e culturali, laboratori espressivi e ludico manuali, attività all’aperto e momenti di gioco condiviso;

• Organizzazione di corsi di formazione per genitori ed educatori sul corretto approccio all’uso delle tecnologie in età evolutiva, mettendo in evidenza tanto i rischi quanto le opportunità legate ai dispositivi digitali;

• Creazione di una guida con le famiglie, con l’indicazione di attività e luoghi family -friendly che favoriscano esperienze di crescita e di esplorazione in città, lontano dallo schermo.

La Ludoteca CittadiNa si impegna, così, a reiterare l’impegno quotidiano di offrire uno spazio pubblico dove il gioco, la creatività e la socializzazione possano prendere il posto di un uso eccessivo dei dispositivi digitali, promuovendo il benessere e lo sviluppo equilibrato delle nuove generazioni.

L’Assessore alle Politiche Sociali Fella Trapanese dichiara:

Con questo progetto la Ludoteca CittadiNa ribadisce il suo obiettivo di favorire una crescita sana e consapevole, riducendo l’impatto delle tecnologie sulla vita quotidiana dei bambini e creando occasioni di interazione diretta tra adulti e bambini e tra pari.

Per informazioni e per prenotazioni:

Referente Dott.ssa Viviana Luongo – Cooperativa sociale Progetto Uomo

tel. e WhatsApp 081-19706092

FB: Una citta per giocare

sito: www.progettouomo.org