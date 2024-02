‘Bassi all’opera’ al Teatro Ivelise

In scena a Roma il 10 febbraio

Sabato 10 febbraio, ore 18:00, presso il Teatro Ivelise di Roma andrà in scena lo spettacolo ‘Bassi all’opera – Scorribande nel melodramma’ con Andrea Bergamelli, violoncello, Augusto Chiri, violoncello, Gennaro Frezza, contrabbasso, Michele Palmiero, contrabbasso.

‘Bassi all’opera – Scorribande nel melodramma’ è un incontro di violoncelli e contrabassi, dando vita, per la prima volta sul palco dell’Ivelise, ad un concerto unico.

Grazie a Vox In Arte e al suo Direttore artistico Michele Martuscello, il pubblico viaggerà sulle note della musica riscoprendo melodie e temi celebri.

Sinossi

La serata prevede un excursus nell’opera lirica e non solo; in programma una Suite di Colin Brumby, autore contemporaneo, il preludio da ‘La Traviata’ e ‘Una piccola fantasia per quattro violini’ di Verdi, una fantasia dai più celebri temi di Johann Strauss, una fantasia da temi di Gioachino Rossini e, infine, ‘The Wedding of the Painted Doll’ di Nacio Herb Brown.

L’Associazione culturale

Vox In Arte è nata con lo scopo di diffondere la cultura, Musica e Teatro. Organizza concerti, spettacoli teatrali e attività didattiche con musicisti, cantanti e attori di fama internazionale, in importanti teatri e sale da concerto.

Per informazioni:

06-89527016

www.teatroivelise.it

www.facebook.com/teatroivelise