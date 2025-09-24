Basket, Presidente Toscana a presentazione stagione Olimpia Legnaia

Presente all’incontro anche l’Assessore allo sport del Comune di Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Nuove ambizioni, nuovi membri dello staff, progetti sociali, un numero importante di tesserati e la responsabilità di essere la prima squadra di Firenze per quanto riguarda il basket, partecipando al campionato di serie B interregionale: l’Olimpia Legnaia ha presentato questa mattina alla sede CONI di via Irlanda i propri atleti e allenatori per la stagione 2025/26.

Presenti, oltre ai vertici della società e al team tecnico, anche il Presidente della Regione Toscana e l’Assessore allo sport del Comune di Firenze.

Il Presidente della Regione ha approfittato dell’occasione per ricordare le origini dell’Olimpia Legnaia e il suo evolversi in Olimpia Firenze, la squadra che ha portato alla città i maggiori risultati sportivi nel settore del basket, rifondata recuperando i colori dell’antico Comune di Legnaia, giallo e blu.

Il Presidente ha inoltre sottolineato il suo legame con la squadra, della quale ha vestito la maglia da ragazzo e per la quale da Assessore allo sport del Comune di Firenze promosse la realizzazione del palazzetto di via del Filarete, esattamente 20 anni fa.

L’iniziativa si è conclusa con l’augurio per tutti gli atleti di ottenere ottimi risultati e contribuire con essi a tenere vivo a Firenze l’interesse per la pallacanestro.