Basket AA&S Centro Ester cerca il grande slam contro il Torre del Greco

Il Centro Ester sempre più dominatore del campionato di serie D. Domenica 12 marzo si conclude la stagione regolare del campionato con una sfida contro il quintetto di Torre del Greco.

Agostino Romano ripercorre con la mente l’ultima vittoriosa affermazione ai danni del Maddaloni nella trasferta della settimana scorsa.

Siamo partiti benissimo anche in quella occasione. Ci siamo portati avanti di 14 punti fissando il punteggio sul 15 – 29. Solo a questo punto è partita la reazione della squadra di casa.

Un team ben allestito che è riuscito ad arrivare all’intervallo ampiamente in partita 31 – 34. Ci siamo affidati all’esperienza di Gianluca Tredici, indispensabile nella fase offensiva con i suoi 32 punti.

Molto bene anche Fiore che ha sfiorato la doppia cifra chiudendo a quota 17. Per Gaudino ed Alaimo invece una giornata in affanno dopo una settimana passata con malesseri febbrili. Così come Guarino assente per gli stessi motivi di salute.