Basket: a Ferentino (FR) le finali del Torneo Special Olympics

Dedicato ad atleti con disabilità intellettive

Riceviamo e pubblichiamo.

Sarà Ferentino (FR) ad ospitare, quest’anno, le finali del Centro Italia di ‘Specialmente Basket’, il torneo di pallacanestro dedicato ad Atleti con disabilità intellettive.

Gli eventi sportivi si terranno nei giorni 18 e 19 maggio 2024, presso la palestra dell’ITIS Don Morosini e il Palazzetto Ponte Grande.

A sfidarsi in campo saranno i giocatori di circa venti club, provenienti da tutte le Regione del Centro Italia, che daranno vita alla due giorni di gare ed attività volte a promuovere l’integrazione e la cultura della diversa abilità quale risorsa per la società.

Ad organizzare l’evento il Team Provincia di Frosinone che si è avvalso della collaborazione del Team Lazio e della disponibilità dell’Amministrazione Provinciale che ha messo a disposizione la palestra dell’ITIS Don Morosini e del Comune di Ferentino che ha concesso il Patrocinio e l’utilizzo della struttura di Ponte Grande, nonché il contributo di vari imprenditori del territorio.

I responsabili del Team Provincia di Frosinone spiegano:

Ogni giorno lavoriamo per sensibilizzare istituzioni, enti, organizzazioni e persone sul tema della disabilità intellettiva, attraverso la realizzazione di progetti che coinvolgono attivamente il mondo della scuola, dell’associazionismo e del volontariato, per riaffermare il valore della diversità e creare reali opportunità di inclusione sociale. L’azione di Special Olympics nel mondo e nel nostro Paese non si limita alla promozione ed organizzazione di attività sportive. Negli anni l’azione svolta dal movimento ha preso dimensioni più ampie e direttamente coinvolgenti la cultura ed il tessuto sociale delle comunità.

Oggi, infatti, Special Olympics, il programma internazionale di allenamento sportivo e di competizioni atletiche, coinvolge circa 4 milioni di Atleti con disabilità intellettiva.

Fondato nel 1968 da Eunice Kennedy Shriver, sorella del presidente John F. Kennedy, è presente in ben 170 Paesi del mondo. Negli Stati Uniti ed in tutto il mondo gode della più ampia credibilità.

In Italia Special Olympics è un’Organizzazione Non Lucrativa di Promozione Sociale, riconosciuta quale Associazione Benemerita dal CONI e dal CIP, che lavora da 30 anni per favorire l’inclusione sociale e per far emergere le abilità e le capacità delle persone con disabilità intellettiva.

Sono 13.000 gli Atleti che, nel Paese, sono seguiti dal programma nelle diverse discipline sportive.