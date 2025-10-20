Bartolini Baldelli eletto Presidente Confagricoltura Toscana

Le congratulazioni di Giani e Saccardi
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
A Carlo Bartolini Baldelli le più sincere congratulazioni.
La sua elezione rappresenta un importante riconoscimento del percorso professionale e dell’impegno che ha sempre dimostrato a favore del mondo agricolo toscano.
Così il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e la Vicepresidente e Assessore all’agricoltura, Stefania Saccardi, all’indomani della nomina di Bartolini Baldelli a Presidente di Confagricoltura Toscana, avvenuta per acclamazione nel corso dell’assemblea regionale che si è tenuta al Parco di Migliarino San Rossore.
Proseguono:
Un augurio di buon lavoro anche ai Vicepresidenti Luca Giannozzi, confermato nel ruolo, e Attilio Tocchi, punti di riferimento di un settore che è pilastro della nostra economia e presidio del territorio.
Siamo certi che con la nuova squadra alla guida di Confagricoltura Toscana proseguirà un dialogo costruttivo e proficuo con la Regione, nel comune obiettivo di sostenere le imprese agricole, promuovere l’innovazione, la sostenibilità e la valorizzazione delle produzioni che rendono unica la nostra agricoltura.