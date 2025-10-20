Bartolini Baldelli eletto Presidente Confagricoltura Toscana

Le congratulazioni di Giani e Saccardi

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

A Carlo Bartolini Baldelli le più sincere congratulazioni. La sua elezione rappresenta un importante riconoscimento del percorso professionale e dell’impegno che ha sempre dimostrato a favore del mondo agricolo toscano.

Così il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e la Vicepresidente e Assessore all’agricoltura, Stefania Saccardi, all’indomani della nomina di Bartolini Baldelli a Presidente di Confagricoltura Toscana, avvenuta per acclamazione nel corso dell’assemblea regionale che si è tenuta al Parco di Migliarino San Rossore.

Proseguono: