Baronissi (SA), Petta: Aperte candidature per Comitato dei Gemellaggi

Il Sindaco: ‘Un’opportunità per cittadini e associazioni di contribuire alla promozione della cultura, della pace e della cooperazione internazionale’
Riceviamo e pubblichiamo.
Il Comune di Baronissi (SA) apre le candidature per la nomina di 10 componenti del Comitato dei Gemellaggi, organo recentemente regolamentato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 5 maggio 2025.
Il Comitato, composto da membri di diritto e nominati, ha il compito di promuovere iniziative di gemellaggio, valorizzare le differenze culturali, stimolare la collaborazione tra nazioni e favorire la partecipazione attiva della comunità nelle attività internazionali del Comune.
Il Sindaco Anna Petta dichiara:
La costituzione del Comitato dei Gemellaggi rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare i legami culturali, sociali ed economici di Baronissi con partner europei ed extraeuropei.
Invitiamo cittadini e associazioni del territorio a candidarsi e mettere a disposizione competenze ed esperienze in ambito culturale, sociale, turistico o economico.
Partecipare significa contribuire direttamente a iniziative di grande valore per la nostra comunità.
Il Consigliere comunale Giuseppe Pasquile, delegato alle politiche del gemellaggio, aggiunge:
Il Comitato non è solo un organo consultivo, ma un vero laboratorio di idee e iniziative che mette insieme cittadini, associazioni e istituzioni.
La partecipazione al Comitato permette di valorizzare le eccellenze del nostro territorio e di costruire relazioni durature con altre città, in Italia e all’estero.
È un’occasione unica per chi vuole dare un contributo concreto allo sviluppo culturale e sociale di Baronissi.
Il Comitato svolge un ruolo propositivo e partecipativo, supportando il Comune nella programmazione, organizzazione e coordinamento di attività di gemellaggio. Favorisce inoltre la sensibilizzazione della cittadinanza, stimolando una partecipazione ampia e consapevole agli eventi, ai progetti e alle iniziative internazionali promosse dall’Amministrazione.
I membri nominati parteciperanno attivamente alle riunioni e collaboreranno con gli altri componenti per rendere sempre più funzionali e inclusive le attività del Comitato.
Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 17:00 del 1° dicembre 2025 tramite PEC all’indirizzo prot.comune.baronissi.sa@pec.it, corredate di curriculum vitae e compilate secondo il modello allegato all’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune e all’Albo Pretorio online.
I candidati devono essere cittadini residenti e non avere condanne penali o contenziosi pendenti con l’Amministrazione.
L’incarico è gratuito, ma le eventuali spese di trasferta, precedentemente concordate con l’Amministrazione, saranno a carico del Comune. La designazione ufficiale dei membri avverrà tramite atto della Giunta Comunale, e tutti i nominativi saranno pubblicati sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio online.
Il Sindaco Petta aggiunge:
Partecipare al Comitato dei Gemellaggi non significa solo rappresentare il Comune all’interno di relazioni internazionali.
È un’opportunità concreta per sviluppare progetti culturali, sociali ed economici che arricchiscono la nostra città e le persone che la abitano.
Significa promuovere la pace, i valori condivisi, la collaborazione tra comunità e lo sviluppo di reti internazionali che possono avere un impatto positivo su tutti i cittadini.