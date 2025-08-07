Baronissi (SA), Petta: Al via domande per le nuove borse lavoro

Il Sindaco: ‘Un nuovo avviso per tirocini formativi rivolti a cittadini in condizioni di svantaggio sociale ed economico’

Da domani, venerdì 8 agosto, sarà possibile presentare domanda per partecipare al nuovo programma di borse lavoro promosso dal Comune di Baronissi (SA).

L’iniziativa, inserita all’interno del ‘Progetto di promozione, integrazione e inclusione sociale – borse lavoro/tirocini formativi destinati ai cittadini svantaggiati’, punta a offrire un’opportunità concreta di riscatto sociale ed economico a persone che si trovano in condizioni di fragilità o marginalità.

La nuova graduatoria consentirà a cittadini in difficoltà di accedere a percorsi formativi retribuiti che, oltre a fornire competenze spendibili nel mondo del lavoro, favoriscono l’inclusione sociale e l’autonomia personale.

Il progetto, sostenuto con risorse del bilancio comunale, prosegue nella linea tracciata dall’Amministrazione comunale in questi anni: un impegno concreto verso il sostegno attivo a chi si trova in situazioni di disagio.

Il Sindaco ha dichiarato:

La nostra Amministrazione ha sempre messo al centro le persone. Le borse lavoro rappresentano una risposta concreta, dignitosa ed efficace al bisogno di lavoro, formazione e inclusione. È dovere delle istituzioni rimuovere ogni ostacolo che impedisca il pieno sviluppo dell’individuo. Con questa misura aiutiamo le persone a riacquistare fiducia nelle proprie capacità, sostenendole nel percorso verso una maggiore autonomia sociale ed economica.

Sulla stessa linea anche l’Assessora alle Politiche Sociali, Maria Chiara Barrella, che ha sottolineato come il progetto sia frutto di un’attenta lettura dei bisogni del territorio e del continuo dialogo con i cittadini:

Il lavoro è uno strumento essenziale per garantire inclusione. Le borse lavoro rappresentano molto più di un aiuto economico: sono un’occasione per rimettersi in gioco, per acquisire nuove competenze e per costruire relazioni. Le politiche sociali, quando pensate con attenzione e umanità, diventano leve di trasformazione reale.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, completa in ogni sua parte, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 5 settembre 2025.

L’avviso, allegato alla delibera approvata dalla Giunta, specifica nel dettaglio i requisiti richiesti per accedere al programma, le modalità di presentazione della domanda e l’elenco della documentazione da allegare, tra cui il certificato ISEE e la dichiarazione sostitutiva unica.

Il testo integrale dell’avviso e il modulo di domanda sono disponibili per la consultazione e il download sul sito ufficiale del Comune di Baronissi e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.