Baronissi (SA), parte la Consulta Comunale per le Attività Produttive

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Comune di Baronissi (SA) presenta la Consulta Comunale per le Attività Produttive, un progetto pensato per promuovere il confronto diretto tra l’Amministrazione e le realtà economiche del territorio.

L’iniziativa punta a sostenere il commercio, l’artigianato e le imprese locali, offrendo uno spazio di dialogo costante e condiviso per elaborare strategie di sviluppo concrete.

Il Sindaco Anna Petta ha dichiarato:

La Consulta per le Attività Produttive è uno strumento che abbiamo voluto mettere al centro delle nostre politiche per lo sviluppo economico.

Si tratta di una proposta che rispecchia la nostra visione di una città dinamica e partecipativa, a cui ci siamo dedicati fin dal primo giorno del nostro mandato.

Attraverso questa iniziativa vogliamo ascoltare le esigenze degli operatori economici, raccogliere idee e costruire insieme progetti capaci di valorizzare il tessuto produttivo di Baronissi.

È un’opportunità concreta per dare nuovo slancio all’economia locale e per mettere in rete competenze, energie e risorse.