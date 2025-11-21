Baronissi (SA), interventi strategici aree produttive Sava e Acquamela

Petta: ‘Un investimento importante che rende più moderne, sicure e competitive le nostre zone produttive, sostenendo chi lavora e investe nel territorio’

Il Comune di Baronissi (SA) annuncia l’assegnazione di un finanziamento di € 751.530,00 nell’ambito dell’Avviso Pubblico dedicato alle aree industriali e di sviluppo territoriale.

Le risorse, stanziate attraverso l’Accordo per la Coesione, D.G.R. n. 43 del 05/02/2025, permetteranno di realizzare una serie di interventi di riqualificazione e ammodernamento nelle aree produttive delle frazioni di Sava e Acquamela.

Gli interventi hanno l’obiettivo di migliorare la sicurezza, l’efficienza operativa e la sostenibilità delle infrastrutture a servizio delle attività produttive, contribuendo allo sviluppo economico del territorio e alla crescita delle imprese presenti.

A Sava, i lavori riguarderanno la realizzazione di una vasca di laminazione sotto l’area di parcheggio all’incrocio tra via D’Antona e via 1° maggio, intervento essenziale per garantire una gestione corretta e sicura delle acque meteoriche.

Sarà inoltre installata una pensilina fotovoltaica con impianto da 47 kW, che consentirà di produrre energia pulita e ridurre l’impatto ambientale. L’intera zona produttiva sarà infine dotata di un nuovo impianto di videosorveglianza, pensato per migliorare la sicurezza e il monitoraggio dell’area.

Anche l’area produttiva di Acquamela beneficerà dell’installazione di un impianto di videosorveglianza completo, che consentirà di aumentare la protezione delle attività presenti e favorire un ambiente di lavoro più sicuro e controllato.

Il Sindaco Anna Petta dichiara:

Grazie a questo finanziamento interveniamo in due aree cruciali per la nostra economia locale. Le opere previste renderanno le zone produttive più efficienti, moderne e attrattive, sostenendo concretamente le aziende che operano a Baronissi. È un passo importante verso una città che investe sul lavoro, sulla sicurezza e su uno sviluppo sostenibile e competitivo.

Luca Galdi, Assessore al Patrimonio e Giuseppe Giordano Assessore alle Attività Produttive, aggiunge: