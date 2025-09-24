Baronissi (SA), inaugurato nuovo asilo Il Nido del Tiglio ad Antessano

Petta: ‘Un investimento per l’infanzia, la famiglia e il futuro del territorio. Una struttura all’avanguardia, sostenibile e inclusiva, a zero barriere architettoniche’

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Comune di Baronissi (SA) ha inaugurato questa mattina il nuovo asilo nido comunale Il Nido del Tiglio nella frazione di Antessano.

La struttura, moderna e sostenibile, è stata pensata per accogliere fino a 60 bambini, garantendo spazi sicuri, luminosi e a misura di infanzia.

Il progetto, sviluppato dagli uffici tecnici comunali anche con la collaborazione di tecnici esterni, ha dato vita a un edificio innovativo: 524 metri quadrati coperti, un’ampia area verde di circa 1.400 metri quadrati attrezzata con giochi, orto didattico e serra bioclimatica.

La cerimonia di inaugurazione è stata aperta dall’intervento del Sindaco Anna Petta, che ha sottolineato il valore concreto dell’opera.

Il Nido del Tiglio non è solo un edificio, ma un luogo che rappresenta un investimento per il futuro della nostra comunità. Qui i bambini di Baronissi potranno crescere, imparare e socializzare in un ambiente sicuro e stimolante. La direzione dei lavori a cura dei nostri tecnici comunali è motivo di orgoglio. È da Antessano che vogliamo ripartire, ponendo al centro le frazioni, le famiglie e i bisogni concreti della nostra gente.

Il nuovo asilo nido si sviluppa su un unico piano, privo di barriere architettoniche, con ambienti colorati, pieni di luce e funzionali: aree didattiche, spazi per il riposo, laboratori, atelier e servizi pensati per diverse fasce d’età: lattanti, semidivezzi e divezzi.

Gli esterni sono stati concepiti come parte integrante del percorso educativo, grazie alla presenza di aree verdi attrezzate, alberi di tiglio, ulivo e melo, e percorsi sensoriali che favoriscono il contatto diretto con la natura.

L’Assessore all’Istruzione Giuseppe Giordano ha rimarcato l’importanza sociale ed educativa della nuova struttura:

Con l’apertura del Nido del Tiglio compiamo un passo fondamentale per rafforzare il sistema educativo di Baronissi. Investire nei servizi per l’infanzia significa sostenere le famiglie, favorire la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata, e garantire ai nostri piccoli cittadini un percorso di crescita armonico. È un servizio di qualità, al passo con le migliori esperienze nazionali, che segna un punto di svolta per la nostra comunità.

Dal punto di vista tecnico, il nido è stato realizzato con struttura portante in legno lamellare e pareti in X-LAM, materiali che assicurano resistenza, comfort termico e sostenibilità ambientale.

L’impianto di riscaldamento a pavimento, gli spazi filtro contro gli sbalzi termici e le ampie vetrate schermate garantiscono un ambiente accogliente e sicuro.

L’intero edificio è stato progettato in conformità alla normativa antincendio ed è dotato di impianti di rilevazione e segnalazione di sicurezza.

L’Assessore all’Urbanistica Luca Galdi ha voluto sottolineare il metodo con cui l’opera è stata realizzata:

Il Nido del Tiglio è un esempio concreto in cui i tecnici comunali hanno messo passione, competenze e impegno. Questa opera non è solo un asilo, è un modello di sostenibilità urbana, di innovazione architettonica e di buona amministrazione. Un luogo che unisce bellezza, funzionalità e attenzione al benessere dei bambini.

Il nuovo asilo nido rappresenta il fulcro di un più ampio piano di restyling urbanistico che interesserà la frazione di Antessano, per garantire una qualità degli spazi e della vita dei cittadini.

Il progetto è stato finanziato grazie al sostegno della Regione Campania con fondi PON FESR 2014-2020 per un importo di oltre 828mila euro, integrato da un cofinanziamento comunale di 270mila euro e da ulteriori risorse per 115mila euro.

Un investimento che testimonia la volontà dell’Amministrazione di destinare risorse importanti alle frazioni e di potenziare l’offerta dei servizi educativi.