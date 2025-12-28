Home Territorio Estero Bardot, Borgonzoni: Addio a protagonista cinema e immaginario Novecento

Il Sottosegretario: ‘Una donna libera, capace di andare oltre il successo e di restare fedele a se stessa’

Con la scomparsa di Brigitte Bardot viene meno una protagonista che ha segnato profondamente il cinema e l’immaginario del Novecento.

Il suo legame con l’Italia attraversa luoghi simbolici.

A Capri Bardot è diventata immagine iconica di libertà e modernità, mentre agli inizi della sua carriera ha incrociato il lavoro e la professionalità di Cinecittà, punto di riferimento del cinema italiano e internazionale.

Scelse di lasciare il cinema ancora giovane per dedicarsi ad altre battaglie, seguendo con coerenza e coraggio le proprie convinzioni. Una scelta personale, che racconta una donna libera, capace di andare oltre il successo e di restare fedele a se stessa.

È anche questo il segno che lascia, dentro e fuori dallo schermo.

Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

