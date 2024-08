‘Barchette di carta’ chiude Ultimi Fuochi Festival

Il 17 e 18 agosto Alessandra Crocco e Alessandro Miele in un reading in cammino a Castro (LE), sui sentieri del Parco

Giunge al termine il ricco programma di Ultimi Fuochi Festival, il progetto di teatro e musica al tramonto in luoghi naturali segreti ideato e diretto da Alessandra Crocco e Alessandro Miele.

Sabato 17 e domenica 18 agosto, ore 19:00, va in scena, in sentieri di campagna, ‘Barchette di carta – relitti dall’Antropocene’, un nuovo reading in cammino a cura degli stessi direttori artistici.

Il testo di riferimento è ‘Dissipatio H. G.’ di Guido Morselli, autore considerato un ‘caso letterario” perchè quasi tutte le sue opere furono rifiutate dagli editori mentre era in vita e poi pubblicate e rivalutate dopo la sua morte per suicidio nel 1973.

Proprio a partire da un suicidio, in questo caso fallito, si dipana la trama di ‘Dissipatio H. G.’. Il protagonista, dopo aver rinunciato al proposito di togliersi la vita, si accorge che l’intero genere umano è evaporato senza lasciare traccia, lasciando tutto il resto immutato. La natura, in assenza dell’uomo, prende il sopravvento tra i relitti dell’Antropocene.

Gli uccelli fanno un baccano indiavolato, si sono moltiplicati. L’istinto li avverte di una novità in cui certo non speravano; il grande Nemico si è ritirato. Non ci sono più fumi nell’aria, a terra, non ci sono più puzzi e frastuoni. O genti, volevate lottare contro l’inquinamento? Semplice: bastava eliminare la razza umana.

Guido Morselli – Dissipatio H. G.

Il reading, riservato a un pubblico di 25 spettatori, si sviluppa in più tappe e alterna le letture dei testi ad ascolti musicali in cuffia.

Come per tutti gli appuntamenti del festival, le indicazioni per raggiungere il luogo segreto saranno fornite solo a chi avrà effettuato la prenotazione.

Gli appuntamenti del 17 e 18 agosto sono organizzati da Ultimi Fuochi Teatro con il patrocinio del Comune di Castro e del Parco Costa Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase.

Alessandra Crocco e Alessandro Miele, attori e autori, dopo esperienze diverse, hanno unito i loro percorsi nel 2013 fondando la compagnia Progetto Demoni e poi Ultimi Fuochi Teatro con base in Salento.

Hanno creato performance site – specific come ‘Demoni – Frammenti’ e ‘Come va a pezzi il tempo’ e spettacoli per il teatro: ‘Fine di un romanzo’ ispirato a Dostoevskij, ‘L’ultimo valzer di Zelda’ sulla vita e le opere di Francis Scott Fitzgerald e sua moglie Zelda, ‘Sono solo un uomo’, che sovrappone le figure di Ulisse e Roberto Baggio e ‘L’oscuro rovescio delle cose’ dalle opere di Tommaso Landolfi.

Sono ideatori di Ultimi Fuochi Festival e del progetto di promozione della lettura ‘La rivoluzione dei libri’.

17 e 18 agosto 2024 – ore 19:00

Luogo segreto – Castro (LE)

Biglietto spettacoli: tariffa unica €8

Prenotazione obbligatoria

388-1271999 – infoultimifuochi@gmail.com