Barbato Coordinatrice Nazionale Corecom Regioni e Province Autonome

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Sono onorata di essere stata eletta nuova Coordinatrice Nazionale dei Comitati Regionali per le Comunicazioni delle Regioni e delle Province Autonome e lavorerò per rafforzare il ruolo dei Corecom affinché possano essere sempre più punto di riferimento per innovazione, equità, qualità e trasparenza nel settore delle comunicazioni.



È quanto afferma la Presidente del Corecom Campania, Carola Barbato.

La neo Coordinatrice nazionale aggiunge:

Il Coordinamento Nazionale è importante sede centrale di sintesi delle azioni dei Corecom dei territori nei rapporti con AGCOM e con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome per meglio rispondere alle sfide del settore delle comunicazioni in continuo e profondo mutamento, dovuto alla rivoluzione digitale e, in tale ambito, intendo lavorare per rafforzare la sinergia tra i Corecom delle Regioni e per accrescere la loro azione di supporto ai cittadini, alle associazioni, alle imprese, agli operatori delle telecomunicazioni e al sistema dei media locali.