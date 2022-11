Barbaro, Cerreto, Lopa e Catapano su alluvione Casamicciola a Ischia

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica Claudio Barbaro, dopo un colloquio con il Comandante generale del CUFAA, gen. Antonio Pietro Marzo, sulla frana che ha colpito la zona del Celario nel Comune di Casamicciola a Ischia (NA), che conta un centinaio di abitanti quasi tutti già evacuati, e che già nel 2009 fu oggetto di un’alluvione e una frana, vittima una donna, che arrivò fino al mare, ha dichiarato:

Successivamente, il Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica Claudio Barbaro, intervenendo all’evento ‘La Cultura della Sostenibilità in Italia’ oggi, 29 novembre, a Roma, presso il Palazzo dell’Informazione sede del Gruppo AdnKronos, ha dichiarato:

Ad oggi non è stato ancora possibile farlo. Si sta cercando di alleviare le sofferenze della popolazione con tutti i mezzi possibili, non dobbiamo assolutamente però rinviare il momento in cui avremo completa contezza di cosa è accaduto e di chi sono le colpe.

Su quanto accaduto a Ischia stiamo osservando un balletto di responsabilità, abbiamo sentito di tutto, per certi versi anche fuori luogo, e abbiamo fatto un’analisi, all’interno del nostro Ministero, su quelle che potevano essere state la cause della disgrazia, in cima c’è il dissesto idrogeologico.

L’On. Marco Cerreto, capogruppo della XIII Commissione Agricoltura, ha dichiarato:

Così il Portavoce della Consulta Nazionale per Agricoltura e Turismo, Rosario Lopa, e l’esponente del Settore Commercio, Alfredo Catapano:

Siamo consapevoli della straordinarietà dell’evento, ma chiediamo come mai gli enti preposti non hanno stanziato i fondi necessari per avviare tutte le procedure strutturali di messa in sicurezza delle aree montuose per l’emergenza idrogeologica della Regione Campania.

È inaudito che la capitale del Mezzogiorno, al minimo accenno di pioggia o per il vento forte, possa essere attore principale di un disastro con danni irreversibile a persone e cose portando all’inevitabile chiusura di scuole, parchi, cimiteri e quant’altro, a causa della cattiva e totale assenza di manutenzione, oltre da programmatici interventi di sistemazione urbanistica, delle aree verde e dei mancati finanziamenti della regione per la prevenzione e la messa in sicurezza, delle aree a rischio dissesto idrogeologico.

È necessario lanciare un allarme sul rischio del territorio e nello stesso tempo, intende far riflettere su tutto quello che è successo e invitare gli enti preposti a eseguire al più presto, uno studio sulla vulnerabilità dei versanti a rischio idrogeologico in Campania.