‘Bar Tales’ miniserie teatrale al Teatro Civico 14

In scena a Caserta dal 21 al 29 dicembre, la miniserie teatrale che rivoluziona il concetto di spettacolo dal vivo

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal 21 al 29 dicembre, il Teatro Civico 14 di Caserta apre le porte del suo bar, trasformandolo in un palcoscenico per ‘Bar Tales’, una serie teatrale a episodi ideata da Ilaria Delli Paoli.

La nuova produzione Mutamenti/Teatro Civico 14 vedrà in scena, per il primo episodio scritto da Antimo Navarra e diretto da Roberto Solofria, gli stessi Navarra e Solofria, Michele Brasilio, Ilaria Delli Paoli, e con Giuseppe Vinciguerra, che accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso storie di vita quotidiana, drammatiche e ironiche, servite con il calore conviviale del BarZotti.

Gli appuntamenti saranno proposti in diverse date e orari, fino a maggio, per permettere agli spettatori di vivere questa esperienza unica, con biglietti singoli a 10 euro o mini-abbonamenti da 32 euro.

Info e biglietti disponibili su www.teatrocivico14.it.

‘Bar Tales’ è ambientato nel BarZotti, un luogo familiare, gestito dai fratelli Zotti, Lorenzo, Carlo e Armando, dove ogni drink è accompagnato da storie esilaranti e commoventi.

Questo confessionale collettivo della città di Caserta diventa lo scenario di intrecci sorprendenti e personaggi irresistibili, raccontando un mosaico di vite che si incrociano tra risate e riflessioni, e disegnando un quadro vivace e affascinante della quotidianità di una piccola cittadina.

Ogni episodio è un mix perfetto di comicità, ironia e malinconia, un invito a lasciarsi coinvolgere da una narrazione che fa dello spettatore parte attiva, grazie alla prossimità e alla dinamicità del format: un bar che diventa teatro e la vita si trasforma in racconto.

L’ideatrice del format Ilaria Delli Paoli, spiega:

Con ‘Bar Tales’ abbiamo voluto esplorare come il concetto di serialità, che domina oggi le piattaforme streaming, potesse adattarsi al teatro dal vivo. Il bar del Teatro Civico 14 è lo spazio ideale per abbattere le barriere tra attori e pubblico, offrendo una rappresentazione immersiva, intima e condivisa. È una scommessa che ci permette di reinventare il teatro, avvicinando nuove persone e dimostrando che la magia del palcoscenico può vivere ovunque, persino dietro un bancone.

‘Bar Tales’: 1 episodio

di Antimo Navarra

con Michele Brasilio, Ilaria Delli Paoli, Antimo Navarra, Roberto Solofria

e con Giuseppe Vinciguerra

da un’idea di Ilaria Delli Paoli

costumi Alina Lombardi

grembiuli Giulia Contrastato

sigla originale Paky Di Maio

foto di scena Claudia Bellati

aiuto regia Marica Palmiero

regia Roberto Solofria

una produzione Mutamenti/Teatro Civico 14

Programmazione:

21 – 25 – 28 dicembre ore 20:00

22 – 26 – 29 dicembre ore 18:00

27 dicembre ore 21:00