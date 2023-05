Bandiere blu, UGL: Congratulazioni per successo ionico – metapontino

Giordano: ‘Un grande successo per Comuni della fascia ionica – metrapontina che hanno proposto la candidatura ottenendo l’importante riconoscimento’

L’Ugl Matera si congratula vivamente con i comuni di Bernalda, Pisticci, Policoro e Nova Siri, che si fregeranno, nel 2023, del vessillo per le loro acque del mar Ionio di qualità ‘Bandiera blu’. Si tratta di un grande successo per la Basilicata, anche in considerazione del fatto che tutte queste spiagge materane hanno proposto la loro candidatura e hanno ottenuto l’importante riconoscimento. È la testimonianza della crescente attenzione verso un turismo sostenibile e di qualità del metapontino; in modo specifico, verso la qualità delle nostre acque marine. In questo senso la Basilicata non teme confronti con nessuno e può vantare una limpidezza e un valore complessivo dei siti balneari ‘da primato’.

Così il Segretario Provinciale dell’UGL Matera, Pino Giordano ha espresso la sua soddisfazione per il premio internazionale ‘Bandiera blu’ per la qualità delle nostre acque marine, dell’ambiente circostante e dei servizi offerti e si complimenta con le amministrazioni comunali di Bernalda, Pisticci, Policoro e Nova Siri per l’ottenimento del riconoscimento.